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«Туда никто не поедет». Россия откажется от участия в Давосе из-за неприглашения Дерипаски и Вексельберга?

15 Ноября 2018 290 0 Политика
«Туда никто не поедет». Россия откажется от участия в Давосе из-за неприглашения Дерипаски и Вексельберга?

В том случае, если организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не изменят своего решения по поводу «неприглашения» на мероприятие бизнесменов из России, которые попали под санкции, то на ВЭФ российской делегации вообще не будет. С таким заявлением выступил российский премьер Дмитрий Медведев. Как сообщалось ранее, приглашения на форум не получат Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, а также Андрей Костин. Что касается самого Владимира Путина, то президент России не посещает Давос уже около десяти лет.

«Поживем – увидим»

Во вторник в Палермо проходила международная конференция по Ливии, во время которой Дмитрий Медведев и заявил о том, что Россия может отказаться от участия в давосском ВЭФ, который запланирован на январь. Это заявление, вероятно, было сделано на фоне сообщений о том, что организаторы не стали приглашать бизнесменов из России, которые попали под санкции США. В их числе – Олег Дерипаска («Русал»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Андрей Костин (ВТБ).

Как пишет Газета.ру, формальных поводов не приглашать российских бизнесменов в Давос нет. Как минимум, по причине того, что санкции не запрещают въезжать им на территорию Швейцарии. «Речь идет не о законе. Оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их», – комментировал ситуацию один из собеседников британского издания Financial Times.

«Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет. Поживем – увидим», – сказал премьер. Он добавил, что такие ограничения являются «очень странными, если не сказать больше».

Реакция бизнесменов

Что касается самих предпринимателей, которых в Давос не позвали, то, как заявляли их представители, их боссы вообще туда не собирались. «Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос – он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», – цитировали СМИ собеседника из окружения бизнесмена.

Представители Виктора Вексельберга комментировать ситуацию не стали. А в пресс-службе ВТБ Газете.ру рассказали, что у Андрея Костина была беседа с главой ВЭФ господином Швабе, который знает об этом решении. Планируется, что в ближайшее время Костин выскажется по этому поводу в форме открытого письма к участникам форума.

К слову говоря, Дерипаска и Костин в Давосе бывали часто, и традиционно находились в числе ярчайших спикеров форума. Именно от них звучали острые заявления. В отличие от их коллеги Виктора Вексельберга, который, как правило, вел себя более сдержанно.

Что говорит Путин

Что касается Владимира Путина, то последний раз он был в Давосе в 2009 году. Поэтому во главе российской делегации, как правило, был правительственный чиновник в ранге вице-премьера. Однако в следующем году получается, что Швейцария вообще может остаться без российских участников. Тем не менее, как считает президент России, отечественные бизнесмены вправе сами решать, участвовать им в ВЭФ или нет: «Каждый человек имеет право – бизнесмен, представитель компании. У нас люди свободные, они вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут».

«Если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности. Это мы должны иметь в виду», – подчеркнул Владимир Путин.

О том, что таким образом организаторы ВЭФ играют против самих себя, считает и сенатор Алексей Пушков. По его словам, если Россия отказывается принимать участие во Всемирном экономическом форуме, то мероприятие теряет статус всемирного. В своем твиттере он написал следующее: «По примеру отказа от участия в ПАСЕ из-за санкций Москва откажется от участия в Давосском форуме на госуровне, если в Давосе будут настаивать на персональных санкциях в адрес российских фигур». «Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», – подвел итог сенатор.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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