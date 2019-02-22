«Троянский конь» от Пентагона. В США придумали «новую войну» против России и Китая

Вашингтон разрабатывает новую стратегию ведения войны против России и Китая, на которую планируется потратить больше 100 млрд долларов в течение года. Суть оригинальной тактики заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника, после чего происходят удары по его слабым местам. С открытым заявлением об этом в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне выступил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфайн.

«Бить по слабым местам»

Голдфайн заявил: Вашингтон приступил к разработке новой стратегии после угроз со стороны Москвы и Пекина. Весь процесс, по его словам, будет занимать около года, а на реализацию проекта потребуется более 135 млрд долларов. Генерал отметил, что ключевая особенность стратегии состоит в ее «скрытном вторжении» вглубь территории противника.

В новой стратегии планируется задействовать все виды американских войск, в частности планируется сделать «невидимыми» не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные подразделения. Однако главная роль будет отведена истребителю F-35. Именно на этот малозаметный и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения будет сделана ставка, и ему предстоит выполнить функцию «координационного штаба для наступления».

«Идея состоит в том, чтобы атаковать не сильные стороны, а слабые стороны противника. Это фундаментальное изменение для нас как в культурном, так и в техническом плане», – пояснил начальник штаба ВВС США.

Как пишет Telepolis, «новая» стратегия, о которой говорит Голдфайн, очень сильно напоминает тактику «троянского коня». Однако, издание задается вопросом: каким образом США хотят реализовать эту тактику, если у России и Китая есть все современные виды вооружений, которые могут успешно противостоять американским?

Начитался фантастики

Заявление начальника штаба ВВС США генерала Голдфайна о разработке стратегии против России и Китая прокомментировал военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с RT. По его словам, сообщения о «скрытом вторжении» находятся на грани фантастики.

«Американский генерал зачитался фантастикой. Во-первых, непонятно, о каком вторжении идет речь… Они, видимо, хотят попрактиковаться в ведении гибридной войны. Ну, тогда такое вторжение мы сейчас наблюдаем в Венесуэле», – считает эксперт.

Вместе с этим Владислав Шурыгин подчеркнул, что стратегия, о которой говорит американский генерал, основана на принципе раскола общества: «Все скрытые вторжения возможны только в одном случае – когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность. Так что в американском плане нет ничего нового, стратегия банальна и известна много лет».

«Пусть сначала посчитают»

Военные посылы со стороны США звучат все чаще, и происходит это на фоне планов выхода страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом, как ранее отмечали эксперты, нельзя исключать и того варианта, что подобные сообщения представляют собой основу для подготовки «идеологической платформы» по отказу для предстоящих переговоров России и США по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия договора заканчивается в 2021 году, и на данный момент страны даже не упоминали о его продлении.

Что же касается реакции России на подобные заявления, то Москва говорит о «зеркальном ответе» и необходимости противодействия на случай угрозы в свою сторону. С подобным заявлением выступил и президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства заявил о том, что Москва готова к переговорам, однако, если на территории Европы будет размещено угрожающие России оружие, то ответ не заставит себя долго ждать.

«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», – добавил Владимир Путин.