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Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?

1 Июля 2019 132 0 Тренды Политика
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который в этот уик-энд завершился в Подмосковье, были заключены контракты, сумма которых перешла отметку в триллион рублей. В общей сложности на форуме «Армия-2019» было оформлено 46 договоров с 27 предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса. По словам министра обороны Сергея Шойгу, российская военная промышленность преодолела зависимость от импорта и получила новый импульс развития благодаря антироссийским санкциям.

Новинки и контракты

В частности, как сообщает ТК «Звезда», на прошедшем форме один из госконтрактов подписали представители Минобороны и холдинга «Вертолеты России» на поставку ВКС РФ 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ. Еще один договор был заключен с холдингом «Сухой» на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57. Кроме этого, была достигнута договоренность и с «Севмашем» - на поставку подводного крейсера проекта 885М «Ясень-М».

Еще одним впечатляющим итогом форума стал рекорд по количеству иностранных гостей. В этот раз на деловой площадке форума собрались представители 120 стран. Согласно предварительным оценкам, в текущем году Рособоронэкспорт направит за рубеж вооружения и технику на сумму около 13 миллиардов долларов.

Если говорить об экспозициях форума, но здесь можно было увидеть массу новинок ОПК. В частности, холдинг «Росэлектроника» представил модернизированную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М. На мероприятии также была представлена продукция и менее крупных игроков. Например, предприятие из Перми «Кираса» приехало в Подмосковье с боевым защитным комплектом «Пермячка-ММ», который полностью адаптирован под систему «Ратник». Еще одна компания, ЧТЗ-Уралтрак, привез свою новинку, которая предназначена для инженерных войск: бронированный бульдозер Б-12М2.

Также на форуме стало известно, что в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы, связанные с созданием экипировки третьего поколения, которая заменит «Ратник» - этим будет заниматься ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех». По предварительной информации, в состав «Сотника» будут входить «противоминные» ботинки и специальный костюм, который будет «прятать» бойца от инфракрасных датчиков.

Шойгу доволен

Комментируя ход форума и новейшие разработки, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что оборонная промышленность России практически смогла преодолеть зависимость от импорта. «Главная новинка — это то, что мы во многом, если не во всем, почти во всем уже, избавились от импортных деталей»,— подчеркнул министр в беседе с ТК «Звезда».

Шойгу также заявил, что одним из драйверов военной промышленности, которые помогли поднять Россию на более высокий уровень, стали антироссийские санкции. В сентябре прошлого года Вашингтон ввел новые ограничения в отношении российского ОПК, внеся в «черный список» список ряд ключевых предприятий и физических лиц. «Все то, что мы раньше поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду каких-то других обстоятельств, мы вынуждены были начать производить сами»,— пояснил министр обороны.

Отметив, что развитие оборонной промышленности происходит вполне энергично. «На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью отечественное производство, это сделано полностью из отечественных комплектующих. Пожалуй, это одно из достижений нашей промышленности»,— заключил Шойгу.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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