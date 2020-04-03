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Три триллиона рублей на пособия по безработице. Бизнес просит власти поддержать россиян
3 Апреля 2020 737 0 Экономика
Целый ряд бизнес-объединений выступил с предложением к властям выделить 3 трлн руб. в виде пособий безработным, многодетным семья и пенсионерам для поддержки спроса. Предложение премьер-министру Михаилу Мишустину подписали 20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов, в том числе Торгово-промышленная палата России, Союз потребителей России, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и другие.
Нерабочий апрель
- Президент Владимир Путин объявил весь апрель месяц нерабочим в целях борьбы с пандемией коронавируса. Из-за этого экономика потеряет от 3,5 до 6 трлн руб., или 3-5% ВВП, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
- С ним согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая оценивает падение ВВП во втором квартале в 6% (в апреле – на 20%, что эквивалентно 1-2% ВВП за год). Правда, она считает, что мы не увидим катастрофы, но лишь «снижение активности, сопоставимое с отпускными месяцами».
- Вместе с этим, как отмечает «Коммерсант», сейчас прогнозы экспертов относительно будущего падения ВВП по году существенно различаются. В частности, как считают в «Ренессанс Капитале» падение ВВП может составить 0,8%, а в Bank of America – 5,6%.
- Около 1 трлн руб. будет стоить каждая нерабочая неделя, подсчитал директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов.
- При этом на малый и средний бизнес приходится 20% ВВП, а именно он пострадает больше всего – в Москве 73% торговых точек не могут работать, а по России этот показатель составляет 37%. У большинства компаний из этого сектора – высокая доля на фонд оплаты труда в себестоимости товаров и услуг.
- По словам Покатовича, особенно от карантина пострадают социально незащищенные слои населения, у которых нет поддержки со стороны государства.
Триллионами помочь миллионам
- В связи со сложившейся ситуацией бизнес-объединения просят у правительства дополнительных выплат пенсионерам, многодетным семья с низким уровнем доходов, безработным и трудящимся, которые были сокращены.
- Выделенных правительством для поддержки граждан средств недостаточно, чтобы они начали активно потреблять. Председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает, что на возобновление спроса потребуется 10% от годового товарооборота в России, который составляет 30 трлн руб. То есть – 3 трлн руб.
- Пока в России насчитается более 700 тыс. безработных, 1,5 млн многодетных семей и 46 млн пенсионеров. Но безработных может стать на несколько миллионов больше. Только в Москве рискуют потерять работы 1 млн человек. Если распределить 3 трлн руб. на все нуждающиеся семьи, то получится по 62 тыс. руб. за весь 2020 год или по 7 тыс. руб. в месяц до конца года.
- Из предложенных мер поддержки граждан президент Владимир Путин назвал следующие: установить норму выплат по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребкредитам и ипотеке в случае падения доходов на 30%, выплачивать дополнительно матерям, имеющим право на маткапитал, 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет, увеличить максимальное пособие по безработице до уровня 12 130 руб.
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