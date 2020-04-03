Три триллиона рублей на пособия по безработице. Бизнес просит власти поддержать россиян 737 0 Экономика

Целый ряд бизнес-объединений выступил с предложением к властям выделить 3 трлн руб. в виде пособий безработным, многодетным семья и пенсионерам для поддержки спроса. Предложение премьер-министру Михаилу Мишустину подписали 20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов, в том числе Торгово-промышленная палата России, Союз потребителей России, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и другие.