Три способа украсть ваши деньги с карты. Что Сбербанк рассказал о мошенничестве

Количество случаев телефонного мошенничества увеличилось за год более чем в 15 раз – до 2,5 млн. Однако многие клиенты не сообщают о мошенничестве менеджерам банка, рассказали в Сбербанке. Также в кредитной организации назвали три самых популярных схемы злоумышленников, с помощью которых они крадут деньги с карт клиентов.

Масштабы и эволюция мошенничества

В 15 раз участились случаи телефонного мошенничества с кредитными картами россиян за последние два года. Если в 2017 году от клиентов поступило всего 160 тыс. жалоб на мошенников, то в 2019 году их уже насчитывается 2,5 млн. При этом многие клиенты банка не обращаются к операторам после того, как сталкиваются с мошенническими действиями.

Об этом «Коммерсанту» рассказал управляющий директор, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, за три года «социальная инженерия» выдавила традиционные схемы киберворовства – скимминг (хищение данных карты с помощью считывающего устройства) и вредоносное программное обеспечение. Теперь мошенники звонят клиентам и представляются сотрудниками службы безопасности.

Если раньше звонки поступали со случайных номеров, то сейчас чаще встречается технология подмены номера на банковский. Также злоумышленникам оказывается доступна информация от персональных консультантов.

Три популярные схемы

Звонки мошенников совершаются якобы от службы безопасности банка, покупателя или «опросов от имени банка».

Представившийся службой безопасности мошенник сообщает о подозрительной операции с картой и просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароль от «Сбербанк онлайн» для защиты денег. Чтобы снять подозрения, мошенник может сказать, что включит робота, которому следует передать данные (и только робот будет о них знать). Также встречаются предложения перенести «защищенный счет» на персонального менеджера.

сообщает о подозрительной операции с картой и просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароль от «Сбербанк онлайн» для защиты денег. Чтобы снять подозрения, мошенник может сказать, что включит робота, которому следует передать данные (и только робот будет о них знать). Также встречаются предложения перенести «защищенный счет» на персонального менеджера. Звонок от покупателя чаще поступает, если номер телефона клиента указан на сайте бесплатных объявлений. Мошенник для оплаты может попросить не только номер карты, но и код безопасности, и пароль из СМС. Если же звонок поступает от брокера или дилера с предложением инвестировать средства с высокой доходностью, то все данные карты запрашиваются под предлогом открытия счета.

чаще поступает, если номер телефона клиента указан на сайте бесплатных объявлений. Мошенник для оплаты может попросить не только номер карты, но и код безопасности, и пароль из СМС. Если же звонок поступает от брокера или дилера с предложением инвестировать средства с высокой доходностью, то все данные карты запрашиваются под предлогом открытия счета. Онлайн опросы от имени банка предлагается пройти за денежное вознаграждение. Но перед получением вознаграждения злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты. Сразу после этого они пропадают.

Что делать?