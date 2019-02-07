Три процента – много или мало? Путин раскритиковал размер комиссии при безналичном расчете

Выступая на форуме «Деловой России», Владимир Путин раскритиковал размер комиссии для ретейлеров при оплате картами, назвав ее «квазиналогом». Как считает президент, три процента – это слишком много. Для решения этой проблемы, по мнению главы государства, необходимо привлекать представителей госструктур.

Что не понравилось Путину

По мнению российского лидера, текущие комиссии для бизнеса в три процента при безналичном расчете за товары и услуги – это слишком много. Выступая на форуме «Деловой России», Владимир Путин заявил: «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше – 0,2%, у нас – 3%. Конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог». При этом, как отметил глава РФ, над этим вопросом «надо работать» и обсуждать проблему в том числе с представителями бизнеса.

Президент подчеркнул: такие сборы являются препятствием для экономического роста страны. «Электронная торговля развивается быстро, просто гигантскими темпами, поэтому сегодня это ограничитель роста. Коллеги меня слышат: я вижу, в зале сидят те, кто должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать», – заявил Путин.

«По электронным расчетам между юрлицами. Конечно, нужно предотвращать всякие возможные манипуляции. Нужно добиться того, чтобы это контролировалось соответствующим образом», – резюмировал президент России.

Ситуация

Несмотря на то, что в России растет популярность платежей банковскими картами, в основных сегментах торговли и общепита увеличивается и размер суммы среднего чека при наличном расчете, сообщает РБК. В частности, во время оплаты наличными гостиничных услуг сумма среднего чека в январе этого года выросла на 14%. При этом средний безналичный чек сократился на 7%. Вместе с этим в ресторанах и барах средний «наличный чек» увеличился на 9%, а безналичный сократился на 10%.

Как рассказал директор по управлению продуктами компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, подобную динамику можно объяснить несколькими вещами, в том числе и бизнес-скидками, которыми поощряется наличная оплата, которая дает более высокий уровень маржинальности. «Предприниматели, таким образом, стремятся обеспечить баланс между доходностью бизнеса и удобством оплаты для клиента», – пояснил эксперт.

Вопрос о высоких ставках при эквайринге и их неравномерности для разных сегментов торговли уже не первый год поднимается представителями ретейла. В начале прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение Центробанку, Минфину и ФАС заняться подготовкой предложений о снижении комиссии при безналичных расчетах в магазинах. Тогда многие бизнесмены заявляли, что объем безналичных оплат растет, однако очень большие комиссии этому мешают.

Что говорят эксперты

Как считает директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс «Эвотор» Заур Бесолов, снижение ставки до уровня 0,5-1% было бы интересно всем участникам рынка. При этом, в разговоре с РИА Новости он отметил, что для малого и среднего бизнеса ставка такую ставку можно снизить до 2%.

«Для того чтобы было интересно всем: и банкам, выпускающим карты, и банкам, обслуживающим карты, и, конечно, самим предприятиям – ставка должна быть от 0,5 до 1%. В Европе крупный бизнес платит 0,2-0,5%», – рассказал Бесолов.

Говоря о возможном снижении ставки до двух процентов, эксперт напомнил, что в малом бизнесе размер ставки несущественно влияет на доходность бизнеса, поскольку в целом здесь маржинальность выше, чем в крупном бизнесе. «При этом размер среднего чека всего 800 руб., соответственно, размер комиссии не так заметен. Банки же удерживают более высокие ставки для малого бизнеса в связи с тем, что обслуживание предприятий малого бизнеса для банков обходится дороже», – заключил аналитик.