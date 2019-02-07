Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

07 ФЕВ, 15:30 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

Три процента – много или мало? Путин раскритиковал размер комиссии при безналичном расчете

7 Февраля 2019 240 0 Экономика
Три процента – много или мало? Путин раскритиковал размер комиссии при безналичном расчете

Выступая на форуме «Деловой России», Владимир Путин раскритиковал размер комиссии для ретейлеров при оплате картами, назвав ее «квазиналогом». Как считает президент, три процента – это слишком много. Для решения этой проблемы, по мнению главы государства, необходимо привлекать представителей госструктур.

Что не понравилось Путину

По мнению российского лидера, текущие комиссии для бизнеса в три процента при безналичном расчете за товары и услуги – это слишком много. Выступая на форуме «Деловой России», Владимир Путин заявил: «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше – 0,2%, у нас – 3%. Конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог». При этом, как отметил глава РФ, над этим вопросом «надо работать» и обсуждать проблему в том числе с представителями бизнеса.

Президент подчеркнул: такие сборы являются препятствием для экономического роста страны. «Электронная торговля развивается быстро, просто гигантскими темпами, поэтому сегодня это ограничитель роста. Коллеги меня слышат: я вижу, в зале сидят те, кто должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать», – заявил Путин.

«По электронным расчетам между юрлицами. Конечно, нужно предотвращать всякие возможные манипуляции. Нужно добиться того, чтобы это контролировалось соответствующим образом», – резюмировал президент России.

Ситуация

Несмотря на то, что в России растет популярность платежей банковскими картами, в основных сегментах торговли и общепита увеличивается и размер суммы среднего чека при наличном расчете, сообщает РБК. В частности, во время оплаты наличными гостиничных услуг сумма среднего чека в январе этого года выросла на 14%. При этом средний безналичный чек сократился на 7%. Вместе с этим в ресторанах и барах средний «наличный чек» увеличился на 9%, а безналичный сократился на 10%.

Как рассказал директор по управлению продуктами компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, подобную динамику можно объяснить несколькими вещами, в том числе и бизнес-скидками, которыми поощряется наличная оплата, которая дает более высокий уровень маржинальности. «Предприниматели, таким образом, стремятся обеспечить баланс между доходностью бизнеса и удобством оплаты для клиента», – пояснил эксперт.

Вопрос о высоких ставках при эквайринге и их неравномерности для разных сегментов торговли уже не первый год поднимается представителями ретейла. В начале прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение Центробанку, Минфину и ФАС заняться подготовкой предложений о снижении комиссии при безналичных расчетах в магазинах. Тогда многие бизнесмены заявляли, что объем безналичных оплат растет, однако очень большие комиссии этому мешают.

Что говорят эксперты

Как считает директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс «Эвотор» Заур Бесолов, снижение ставки до уровня 0,5-1% было бы интересно всем участникам рынка. При этом, в разговоре с РИА Новости он отметил, что для малого и среднего бизнеса ставка такую ставку можно снизить до 2%.

«Для того чтобы было интересно всем: и банкам, выпускающим карты, и банкам, обслуживающим карты, и, конечно, самим предприятиям – ставка должна быть от 0,5 до 1%. В Европе крупный бизнес платит 0,2-0,5%», – рассказал Бесолов.

Говоря о возможном снижении ставки до двух процентов, эксперт напомнил, что в малом бизнесе размер ставки несущественно влияет на доходность бизнеса, поскольку в целом здесь маржинальность выше, чем в крупном бизнесе. «При этом размер среднего чека всего 800 руб., соответственно, размер комиссии не так заметен. Банки же удерживают более высокие ставки для малого бизнеса в связи с тем, что обслуживание предприятий малого бизнеса для банков обходится дороже», – заключил аналитик.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

«Города для детей. 2019»: старт дан!

«Города для детей. 2019»: старт дан!

Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске

Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске

На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

Новости СМИ

Новости дня

15:16 Алкоголь назван главной причиной смертности мужчин в России Алкоголь назван главной причиной смертности мужчин в России
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:47 Волкер призвал допустить на Украину российских наблюдателей на выборы Волкер призвал допустить на Украину российских наблюдателей на выборы
14:04 Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года
13:39 Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО
13:23 Национальная сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА Национальная сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
12:38 Сенатор Арашуков заявил, что знал о своем задержании Сенатор Арашуков заявил, что знал о своем задержании
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:16 В Мордовии задержали организаторов подразделения «Свидетели Иеговы» В Мордовии задержали организаторов подразделения «Свидетели Иеговы»

Узнай, страна!

12:26 «Города для детей. 2019»: старт дан! «Города для детей. 2019»: старт дан!
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:53 Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске
11:29 На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью
06 ФЕВ, 17:27 В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям
06 ФЕВ, 16:34 В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter