Три месяца и 33 тысячи рублей: как и зачем власти будут переобучать предпенсионеров

В правительстве идет доработка программы профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста до 2024 года. Планируется, что каждый год по этой программе будет обучаться минимум 75 тыс. жителей России. В среднем каждый курс будет стоить 33 тыс. руб., и расходы на обучение будет брать на себя государство. Вместе с этим, как считают эксперты, за три месяца, в течение которых будет происходить обучение, освоить новую профессию вряд ли получится, а вот обучить дополнительным навыкам вполне реально.

Суть программы переобучения

Планируется, что продолжительность каждого курса будет составлять три месяца. При этом от основной работы придется оторваться. Однако на время переобучения предпенсионеры будут получать стипендию: ее размер будет составлять сумму минимальной зарплаты по региону.

В среднем переобучение будет стоить 33 тыс. руб. Расходы лягут на государство и предпенсионеры ничего платить не будут. До конца 2024 года таким образом будут переобучены минимум 450 тыс. людей предпенсионного возраста (то есть, каждый год по 75 тыс. человек).

Обо всем этом говорится в проекте «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 год», который оказался в распоряжении РБК.

Неокончательный вариант

Собеседник Газеты.ру из Министерства труда рассказал, что проект программы профессионального обучения и допобразования россиян предпенсионного возраста находится в стадии доработки. Сейчас проект ожидает межведомственного согласования.

«Как ранее сообщалось, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках национального проекта «Демография» ежегодно, начиная с 2019 года, будет охвачено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, испытывающих потребность в обновлении профессиональных знаний и навыков с целью продолжения трудовой деятельности»», – говорится в сообщении министерства.

Больше подробностей министерство пообещало сообщить позднее.

Для кого и зачем

Повышение квалификации не означает, что предпенсионеры будут получать «совершенно новые» для них навыки и знания. В проекте программы заявляется следующее:

«Работники предпенсионного возраста, как правило, достигают максимума профессиональной компетенции, и обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесообразно и удобно для них самих».

Гражданам предпенсионного возраста будут предоставлены компетенции, которые позволят им «обогатить» уже имеющиеся профессиональные знания и навыки, а также использовать их на практике. В частности, в этом плане можно говорить об обучении ИT-технологиям и преподаванию.

«Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», – гласит документ.

Стать участниками программы могут работающие предпенсионеры, но также и безработные. Поясняя этот момент, министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил:

«Любой человек может воспользоваться этим правом и самостоятельно обратиться в службу занятости с просьбой организовать профессиональное обучение».

Что говорят эксперты

Образовательный проект подразумевает обучение новым навыкам. То есть, то, что нужно будет для продолжения полноценной трудовой деятельности. По мнению Павла Сигала, первого вице-президента Опоры России, подобным навыкам обучить за три месяца можно.

«Например, возможно за этот срок обучить человека основам компьютера, работе с определенной техникой, с новыми методами и инструментами работы», – поясняет он.

Однако, как считает профессор Венского университета экономики и бизнеса (WU) Барбара Штеттингер, программы по переобучению «предпенсионеров» должны быть разными.

«Одно дело, когда вы имеете дело с офисным работником, другое – люди, которые всю жизнь занимались тяжелым физическим трудом, например, в строительстве. Таких людей в возрасте 50 лет очень сложно мотивировать выучиться на что-то новое, просто потому, что энергии уже не осталось», – пояснила эксперт в разговоре с Газетой.ру. Он также выразил сомнение, что пожилые люди захотят освоить новые технологии.

Другие эксперты вовсе считают, что программа по переподготовке – это просто популизм, который нужен для того, чтобы смягчить негативное отношение россиян к пенсионной реформы. Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский поясняет, что с точки зрения работодателя трехмесячное обучение не добавит сотруднику «капитализации» и не помогут компании больше зарабатывать. В этом плане, как поясняет эксперт, работодатель хорошо понимает, что это часть социальной программы, но не бизнес-обучение.