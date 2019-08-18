Три измерения власти в современном мире и их проявления

В современном политологическом дискурсе оперируют тремя измерениями власти, которые восходят к концепции Стивена Льюкса. Что дает эта концепция для понимания современных событий? Насколько широк спектр объясняемых явлений? Как связана теория Стивена Люкса с доктриной имплозии Жана Бодрийяра и теорией дефицита внимания Данило Дзоло? Какие примеры позволяют проиллюстрировать новый способ политического анализа?

Вряд ли в сегодняшнем научном дискурсе есть более острая тема, чем тема власти. Политологи, социологи, историки и экономисты активно обсуждают как сущность власти, так ее конфигурацию и свойства. Можно считать, что в социальных науках уже достигнут консенсус по поводу того, что все социальные и экономические процессы зависят от политической власти. В связи с этим классическая книга Стивена Льюкса, вышедшая еще в 1974 году, а теперь дошедшая и до российского читателя, не может не заинтересовать научную общественность. Российский экономист Евгений Балацкий в своей статье дает исчерпывающий дайджест «теории измерений власти» и для лучшего проникновения в нее снабжает ее тезисы современными примерами и схемами. Потребность в этом во многом связана с тем, что сам Льюкс не слишком хорошо структурировал свою концепцию, а главное, не снабдил ее достаточным количеством ярких примеров, которые бы продемонстрировали ее работоспособность.

Стивен Льюкс полагает, что имеет смысл рассматривать три измерения или три координаты власти. При этой каждая последующая координата вскрывает более глубокий уровень проявления власти. Наличие трех измерений (координат) власти или политической силы позволяет говорить об одномерном, когда учитывается одно измерение, двумерном, когда рассматривается два измерения, и трехмерном, когда в зоне анализа оказываются все три измерения, подходах к феномену власти.

Примером первого измерения власти в современной России может служить победа Б.Н.Ельцина над своими оппонентами во время двух выборных кампаний. Примером второго измерения власти в современной России может служить победа В.В.Путина практически на всех выборах президента, за исключением 2000 года. Примером третьего измерения власти в современной России может служить победа В.В.Путина на президентских выборах 2018 года.

Этими примерами не исчерпывается объяснительный потенциал концепции Льюкса. Сюда можно добавить развал СССР, войну США во Вьетнаме, политическое глумление над Северной Кореей, замалчивание в США творчества самого талантливого американского писателя – Джека Лондона и т.д.

Интересным является аргументация потери власти, например, мировой гегемонии США, в условиях наличия всех трех ее измерений. Для этого вводится понятия тройственной способности сильных институтов, включающее глубину (собственно силу), широту (круг решаемых проблем) и универсальность (независимость от контекста и обстоятельств) власти. Не менее интригующим является вопрос о неделимости власти, а также ее связи с такими явлениями, как имплозия, дефицит внимания и демократия.

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