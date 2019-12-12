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Третьи в мире. Российский флот уступил США и Китаю

12 Декабря 2019 167 0 Экономика
Третьи в мире. Российский флот уступил США и Китаю

В новом рейтинге самых мощных военно-морских флотов мира, который составило американское издание The National Interest, представлены США, Китай, Россия, Великобритания и Япония. Наследник советского флота, российский ВМФ занял в рейтинге третье место. Не только за счет ощутимого наследия, но также благодаря вводу новых судов и модернизации существующих.

Первая тройка

1. ВМС США. Самый большой по численности и охвату флот. В его распоряжении 10 авианосцев, 9 десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки. Флот имеет глобальный охват и регулярно действует в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе.

2. ВМС КНР. Флот Китая самый быстрорастущий в мире – благодаря экономическому росту военный бюджет страны увеличился в десять раз. В распоряжении Китая 1 авианосец, 3 десантных корабля, 25 эсминцев, 42 фрегата, 8 атомных подлодок и 50 обычных субмарин.

3. ВМФ России. Флот был унаследован от Советского Союза, но в последние десятилетия активно пополняется новыми единицами и модернизируется. В составе российского флота 1 авианосец, 78 крупных кораблей, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

Маленькие, но мощные

4. Королевский военно-морской флот Великобритании. Британский флот последовательно сокращается, как и британские Вооруженные силы. Сейчас флот представлен 3 большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, 7 ударными атомными подлодками и 4 подлодками с баллистическими ракетами.

5. Морские силы самообороны Японии. У японцев при небольшой численности отмечается лучший флот подлодок. Всего же в него входит 114 кораблей, 46 эсминцев (ядро флота) и 16 подлодок.

По словам экспертов, ознакомившихся с публикацией National Interest, в статье есть ряд неточностей. Например, автор делает отсылку на устаревшую статью The Wall Street Journal за июнь 2014 года, где речь идет о подготовке поставки в Россию вертолетоносцев класса «Мистраль», не учитывая, что контракт на их закупку был аннулирован в 2015 году.

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Редакция "Капитала Страны"

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