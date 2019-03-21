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Транзита через Украину не будет. Глава «Нафтогаза» раскрыл планы «Газпрома»

21 Марта 2019 103 0 Политика
Транзита через Украину не будет. Глава «Нафтогаза» раскрыл планы «Газпрома»

«Газпром» рассылает официальные сообщения о прекращении транзита газа через Украину с 2020 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина. Через сутки страницу с интервью удалили, однако цитаты из него можно найти в свободном доступе. Вероятно, выводы Коболева были поспешными и политически нецелесообразными.

Правда или вымысел?

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, «Газпром» в официальном порядке начал рассылку уведомлений о том, что с начала следующего года транзит газа через Украину будет прекращен. Откуда у него появилась эта информация, он сообщать не стал. Возможно, это стало одной из причин последующего удаления интервью с сайта.

При этом, по словам главы украинской компании, с 1 января 2020 года (когда заканчивается транзитный контракт) «Нафтогаз» планирует передать управление газотранспортной системой Украины в руки независимого оператора. И именно ему нужно будет «подписать контракт с российской компанией на транзит голубого топлива.

Коболев подчеркнул, что «этот процесс двигается крайне тяжело».

Суть проблемы

Украина планировала подписать с Россией новый контракт на транзит газа, поскольку сегодняшние договоренности, как было сказано выше, заканчиваются 31 декабря 2019 года. Новое соглашение стороны еще не подписывали.

«Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, вам придется это компенсировать», – заявил Коболев.

Чего боится «Нафтогаз»

В «Нафтогазе» постоянно говорят о том, что Украина рискует остаться без транзита. В частности, Коболев неоднократно возмущался тем, что реализация проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» приведут к ситуации, когда украинская ГТС окажется невостребованной.

Как считает глава украинского холдинга, Киев потеряет сдерживающий фактор против так называемой «российской агрессии». К тому же, после этих проектов, как он убежден, вырастет вероятность военного конфликта.

Кроме этого, как считает исполнительный директор компании Юрий Витренко, прекращение транзита в 2020 году – это более вероятный сценарий развития дальнейших событий, поскольку при завершении строительства «Северного потока-2» у России не будет необходимости использовать украинский маршрут доставки газа в страны Евросоюза. По его оценке, после «потери транзита» ВВП Украины потеряет примерно без 4%.

Что говорят в России

Со своей стороны Москва заявляет: газовый транзит через Украину будет сохранен, но при условии, если он будет экономически выгоден. На сегодняшний же день, по словам министра энергетики Александра Новака, транзит обходится значительно дороже других маршрутов. «Там самый высокий тариф установлен – он в два – два с половиной раза выше», – поясняет Новак.

Плюс к этому, уже несколько раз говорилось о том, что украинская газотранспортная система (ГТС) после 50 лет пользования находится не в лучшем состоянии, и требует серьезных финансовых вложений для дальнейшего ее использования. При всем при этом, «Турецкий» и «Северный» потоки создаются с учетом передовых технологий.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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