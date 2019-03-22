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Транш в 280 млн рублей. Зачем ФСБ пришла с обысками на липецкий завод, обслуживающий ОПК

22 Марта 2019 180 0 События и факты
Транш в 280 млн рублей. Зачем ФСБ пришла с обысками на липецкий завод, обслуживающий ОПК

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецке сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные действия в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. Согласно предварительной информации, речь идет о хищении средств из федерального бюджета станкостроительными предприятиями Липецкой области, которые предназначались для государственного оборонного заказа (ГОЗ). Какое отношение ко всей этой истории имеют петербургские и московские предприятия, пока не сообщается.

Что произошло

Обыски в трех городах проходят в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в связи с хищением бюджетных денег, совершенным «представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области», пишет РБК со ссылкой на сообщение спецслужбы. Кроме этого, речь идет и о хищении денежных средств, выделенных в рамках федеральных программ по поддержке ОПК.

Уголовное дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), наказание по которой предусматривает срок до десяти лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.

В рамках следственных действий происходит изъятие документации, носителей информации, а также других предметов, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Как отмечает липецкий ресурс Gorod48, обыски также походят по месту жительства «одного из учредителей станкостроительного завода».

Комментируя происходящее в разговоре с РБК представитель компании «Липецкое станкостроительное предприятие» подтвердил, что в четверг к ним приходили сотрудники ФСБ. «Мы готовы сотрудничать, потому что у нас абсолютно чистые контракты. Мы много лет работаем с государственными заказчиками, предприятиями оборонного комплекса нашей страны. И никогда проблем не возникало…» – отметил собеседник. Происходящее, по его мнению, «предприятие и сотрудников никак не коснулось, все идет в прежнем рабочем режиме».

Что говорят на липецком заводе

На момент публикации материала двое из трех акционеров Липецкого станкостроительного предприятия, после проведенных обысков, находились в силовых структурах региона – для участия в следственных действиях. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила представитель пресс-службы завода Алина Теперик. Она подтвердила, что обыски проходили в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств.

«Двое из трех акционеров Липецкого станкостроительного предприятия сейчас находятся на беседе в силовых структурах. Это липецкие акционеры, у нас нет никакого иностранного капитала. Обыски на заводе прошли в четверг. Работа завода на это время была приостановлена. Сегодня с утра завод работает в обычном режиме», – сообщили в пресс-службе.

При этом, по словам Теперик, о том, что было возбуждено дело о мошенничестве, сотрудники завода узнали только во время обысков. «У нас, действительно, есть государственный капитал, государственный транш свыше 280 млн руб. федеральных возвратных средств в рамках федеральной целевой программы «Поддержка промышленности и повышение конкурентоспособности», подпрограмма «Станкостроение», – подытожила Теперик.

«Странно и непонятно»

Липецкий завод – первый государственно-частный проект в постсоветской России по линии станкостроения в России. «Мы открыли завод 12 декабря 2017 года, он производит металлобрабатывающие станки, является якорным предприятием кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш», – сообщила сотрудница предприятия.

Еще один представитель Липецкого станкостроительного предприятия, директор по производству Сергей Попов, заверил, что проходящие на заводе обыски никак не повлияют на исполнение заказов. «Мы, как и прежде, будем поставлять заказчикам качественные станки», – заявил Попов. Он отметил, что вся эта ситуация кажется ему «странной и непонятной».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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