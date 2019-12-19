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Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?
19 Декабря 2019 176 0 Политика
Президент США Дональд Трамп войдет в историю как третий глава страны, которому объявили импичмент. До него столь «высокой чести» удостоились Эндрю Джексон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Отстранить от должности Трампа после голосования в нижней палате конгресса может только сенат. Но намерен ли он поддержать атаку демократов?
«Превышение полномочий»
- Процедуру импичмента президента Дональда Трампа инициировала нижняя палата Конгресса, в которой большинство принадлежит демократической партии – непримиримым врагам Трампа. Обвиняли Трампа в «превышении полномочий» (за проголосовали 230 законодателей, против выступили 197, 3-е не приняли участия в голосовании) и «воспрепятствованию Конгрессу» (за – 229, против 198). Республиканцы в Конгрессе не голосовали против Трампа по пункту «превышение полномочий».
- Поводом для импичмента стало якобы требование Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому открыть расследование против сына демократа и кандидата в президенты Джо Байдена Хантера за его махинации на Украине. Демократы, ссылаясь на анонимный источник, утверждают, что Трамп угрожал отменой поставок военной помощи Киеву, в случае если расследование против Байдена не будет начато.
- Второй пункт обвинений сводится к тому, что Трамп отказался давать показания юридическому комитету Конгресса по делу о «злоупотреблении властью». Тем самым, считают демократы, он нанес ущерб Конституции США. Представители демократической партии жаловались, что Трамп запретил чиновникам своей администрации давать какие-либо показания по раздутому конгрессом делу.
Проигравшая партия
- Республиканцы не согласны с демократами по сути их обвинения – Трамп заморозил военную помощь Украине ввиду высокого уровня коррупции в этой стране. Более того, Трамп с первого дня президентства выражал сомнения по поводу любой помощи США союзникам. Так, например, он требует от стран НАТО больше платить за их защиту.
- Также у Трампа было право не участвовать в расследовании Конгресса и сохранить тайну переписки и личных бесед. Тем более, Трамп все же попросил посла США в ЕС представить позицию по поводу помощи Украине.
- Республиканцы прямо обвиняют демократов в том, что они преследуют собственные политические цели «несправедливым» процессом и давят на свидетелей. Демократы «объявили войну американской демократии» и предали Конституцию, написал в письме спикеру палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Трамп.
- Граждане США разделились по вопросу отстранения Трампа от должности: 48% выступают за отставку, 48% – против, свидетельствуют данные NBC News. При этом 90% сторонников республиканцев против отставки, а 83% сторонников демократов – за. Среди независимых граждан – 50% за и 44% против. Сам Трамп написал в обращении к Пелоси о демократах: «Ваш кандидат проиграл выборы в 2016 году, и ваша партия так и не оправилась от этого поражения».
Что ждет Трампа дальше
- Обвинения Трампа в январе будут рассматривать в Сенате США, где большинство находится в руках республиканской партии. Так же как процедура импичмента в Конгрессе изначально была нацелена на вынесение импичмента Трампу, рассмотрение дела в Сенате тоже имеет свой заранее известный итог – отказ в отстранении Трампа от должности.
- По словам Трампа, демократы совершили «политическое самоубийство». Он напомнил, что демократы собирались объявить ему импичмент с первого дня и даже раньше – когда он только включился в предвыборную гонку. «Вы видели мои рейтинги?» – спросил он своих сторонников на митинге в Мичигане.
- Рейтинг популярности Трампа на фоне процедуры импичмента вырос с 38% до 43%, однако его антирейтинг стабильно высок – 52%.
- По заверениям Белого дома Трамп полностью готов к дальнейшему ходу событий. Он ожидает, что его оправдают.
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