Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше? 176 0 Политика

Президент США Дональд Трамп войдет в историю как третий глава страны, которому объявили импичмент. До него столь «высокой чести» удостоились Эндрю Джексон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Отстранить от должности Трампа после голосования в нижней палате конгресса может только сенат. Но намерен ли он поддержать атаку демократов?