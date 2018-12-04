Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника

Дональд Трамп высказал мнение о том, что Россия, США и Китай в ближайшее время буду вынуждены начать переговоры по остановке новой гонки вооружений, которая уже началась. При этом в текущем году оборонный бюджет США составил 716 млрд долларов, передает ТАСС.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2019 году. Конкретная дата выступления пока не определена. ТАСС напоминает, что последний раз Путин выступал перед парламентариями 1 марта этого года. В 2017 году выступления в подобном формате не было. До этого с 2008 по 2016 годы послания проходили в конце года.

Согласно рейтингу Forbes, самым высокооплачиваемым блогером Youtube стал семилетний мальчик Райан. Его канал «Ryan Toys Review» посвящен обзорам игрушек. На канал подписаны более 17 млн человек. Видеоматериалы Райана собрали 26 млрд просмотров. За год Райан заработал 22 млн долларов, сообщает РИА Новости.

В Москве предлагается ввести программу поощрений для водителей, не нарушающих правила парковки. О видах такого поощрения не сообщается. Одновременно поступило предложение увеличить стоимость парковки в центре города до 400-500 руб., т.е. приравнять ее к стоимости парковки в подземных паркингах. Эксперты считают, что такое увеличение тарифов позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20%, передает РИА Новости.

На 1,4 млн баррелей в сутки нужно снизить добычу нефти странам ОПЕК+, заявил представитель Ирана в этой организации. В противном случае, цена на черное золото может опуститься до 40 долларов за баррель, считает он. При этом сам Иран сокращать добычу не собирается до тех пор, пока против него действуют американские санкции. Иран обратил внимание на выход Катара из ОПЕК и предупредил, что за Катаром могут последовать другие мелкие производители, сообщает «Интерфакс».