Трамп уводит Apple из Китая, Россия отвечает на военные угрозы США и принимает чемпионат WorldSkills и другие новости

Сегодня планируется провести внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу ракетных разработок США, которые разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России Дмитрия Полянского, на проведении этого заседания настояли Москва и Пекин. Планируется заслушать доклад представителя генсека ООН и обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с заявлениями США о планах по размещению ракет среднего радиуса действий. Еще 18 августа американцы испытали крылатую ракету, разработка которой началась в феврале. К тому же и.о. министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон намерен создавать гиперзвуковую ракету с радиусом действия, который ранее был запрещён ДРСМД.

Россия проведет два десятка учений и направит более 1,3 тыс. единиц военной техники в Западный военный округ (ЗВО) до конца 2019 года. Этот комплекс мер, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, будет реализован «для нейтрализации возникающих угроз» из-за растущего военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Как сообщает ТАСС, сегодня НАТО расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, а США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Еще в середине июня Дональд Трамп договорился с президентом Польши Анджеем Дудой о размещении на территории этой страны эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 и увеличении на тысячу человек американского военного контингента. А на днях президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов разместить больше американских военных в своей стране.

Дональд Трамп настаивает на том, что Apple должен уйти из Китая. Как сообщает ТАСС, в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом президент США сделал следующее заявление: «Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать - уйти из Китая». Трамп уверен, что без его помощи у корпорации будут большие проблемы. Но пока что проблемы возникали исключительно из-за его инициатив. Еще в мае, года начался новый виток торговой войны между США и КНР, и китайские аналитики спрогнозировали для Apple значительный ущерб и 20-процентный рост цен на продукцию из-за увеличения американских ввозных пошлин.

Владимир Путин поблагодарил власти Финляндии за успешную реализацию проекта "Северный поток — 2" на территории этой страны. Как сообщают РИА Новости, президент России на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Европа заинтересована в получении российского газа, а успешное завершение строительства «Северного потока-2» зависит именно от европейцев, поскольку российская сторона уже сделала все возможное. Владимир Путин отметил, что если США убедят европейцев в том, что нужно покупать их газ по завышенным ценам, то в дальнейшем страны ЕС вынуждены будут субсидировать из своих бюджетов неконкурентноспособный продукт на европейском рынке.

Сбербанк предоставил кредит в $400 млн на строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции. Как сообщают vestifinance, крупнейший банк России стал первым кредитором АО "Аккую Нуклеар" - дочерней компании госкорпорации "Росатом". Ранее работы по созданию АЭС "Аккую" финансировались из федерального бюджета и собственных средств госкорпорации "Росатом". Строительство АЭС ʺАккуюʺ осуществляется в рамках межправительственного соглашения, подписанного Россией и Турцией.

Сегодня в Казани открывается мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Россия впервые принимает мировое первенство WorldSkills Competition. Участниками 45-го чемпионата, который пройдет в Казани 22-27 августа, станут около 1,6 тысячи молодых людей до 22-25 лет из 65-70 стран. Лучших из лучших определят в более чем 50 компетенциях. На первенстве ожидается более 250 тысяч болельщиков и посетителей. Как сообщает ПРАЙМ, в церемонии открытия WorldSkills примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он встретится с представителями сборной России по профессиональному мастерству, посетит Казанский техникум информационных технологий и связи, ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям "Веб-дизайн и разработка", "Программные решения для бизнеса", "Мобильная робототехника".