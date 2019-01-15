Трамп разорит Турцию из-за курдов, Крым засыхает под российским флагом и другие новости вторника

Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что США «экономически опустошит Турцию», если она опять атакует курдов. Турция ответила, что продолжит «вести борьбу» несмотря на ультиматум Трампа. В чем проблема? А в том, что курды – крупнейший народ в мире (по разным оценкам от 20 до 40 млн человек), не имеющий своей государственности. Курды проживают в четырех ближневосточных странах – Турции, Ираке, Иране и Сирии. Наибольшая часть из них – до 15 млн человек – на востоке Турции у границ с Сирией и Ираком. Так называемая «Рабочая партия Курдистана» (признана террористической организацией в США и ЕС), базируется в основном именно в Турции. Она ведет длительную борьбу за создание независимого курдского государства. Теперь, когда на северо-востоке Сирии и Ирака царит полный хаос, движение курдов набрало новые обороты. Турция, несмотря на грозные заявления Трампа, готовится продолжать военные действия против курдов у своих границ с Сирией и Ираком.

Крыму грозит засуха. До 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось ранее Северо-Крымским каналом, идущим от Днепра. Эта вода использовалась, в частности, для полива около 140 тыс. гектар сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией, украинская сторона канал перекрыла. Дело в том, что запасы воды в построенных еще при советской власти водохранилищах и артезианских скважинах сильно зависят от количества выпавших зимой осадков. А воду по Крымскому мосту поставлять не получится. Пока Крым держится, идут разговоры о военном варианте решения проблемы – присоединении прилегающих к Крыму регионов.

Увеличилась стоимость ипотеки в Сбербанке. В кредитной организации объясняют это увеличением ключевой ставки ЦБ, инфляцией и другими изменениями в макроэкономической ситуации в стране. Повышение составило 1-1,2%. Теперь ипотека в новостройках будет стоить от 10,5% годовых, готовое жилье – от 10,7%.

Цены на бензин за 9 дней этого года выросли в среднем на 0,3%, а цены на дизельное топливо – на 0,7% процента, передает «Интерфакс». На разных заправках – по-разному. Разброс цен, например, в Москве составляет, примерно, 3-4 рубля за литр.

Стала известна стоимость «Альфа-Банка». Весь капитал кредитной организации можно оценить в 343,46 млрд руб. В прошлом году появлялись слухи о продаже банка ВТБ, однако его пресс-служба заявила, что таких планов у акционеров нет, сообщает «Интерфакс». По итогам трех кварталов прошлого года «Альфа-Банк» занимал пятое место в стране по размеру своих активов. Это крупнейший частный банк России и своего рода «визитная карточка» в огосударствленном секторе.