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ИЗМИР

Трамп против «животного Асада». Что происходит в Сирии после сообщений о химической атаке

9 Апреля 2018 54 0 Тренды События и факты
Трамп против «животного Асада». Что происходит в Сирии после сообщений о химической атаке

Авиабаза T-4 в сирийской провинции Хомс была атакована ракетами. Об этом сообщило сирийское проправительственное агентство SANA. ПВО армии Сирии смогли сбить восемь ракет. Сколько ракет достигли своей цели, пока неизвестно. Также уточняется число погибших и раненных в результате удара. Как сообщает СМИ, атаку могли совершить США, которые отвергают причастность к ней. Ранее в Восточной Гуте была совершена химическая атака, на которую Вашингтон обещал жестко ответить.

Массированный удар по авиабазе

Массированный удар по сирийскому аэродрому был нанесен в понедельник утром. Сколько военных погибло и было ранено, уточняется. Также выясняется число ракет, которые могли достигнуть своей цели.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в районе аэродрома было слышно несколько сильнейших взрывов. СМИ утверждает, что при подлете к объекту ракеты пересекли воздушное пространство Ливана. Вместе с этим, как отмечает SANA, за ударом могут стоять американские ВС. «Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», – говорится в сообщении.

Позднее в разговоре с РИА Новости собеседник агентства сообщил, что ПВО Сирии сбили все ракеты, которые летели в сторону авиабазы, в результате якобы обошлось без жертв и раненных. Кроме этого, появилась информация о том, что при атаке на базу в небе был замечен израильский военный самолет.

США отрицают

Прозвучали заявления от Белого дома и Пентагона: обе структуры отрицают свою причастность к бомбежке сирийского аэродрома. Вместе с этим в Пентагоне знают об атаке на сирийский аэродром, о чем в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Кристофер Шервуд.

«Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить», – заявил он в ответ на просьбу дать комментария по поводу предположений, которые сделали СМИ относительно причастности Вашингтона к атаке. В Белом доме также отрицают свою причастность. Эту версию поддерживают и местные СМИ: Fox News, NBC и Associated Press.

Позднее ведомство США распространило заявление. В нем говорится, что «в это время министерство обороны не проводило авиаудары в Сирии». «Тем не менее, мы продолжаем пристально следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия по привлечению к ответственности тех, кто применяет химическое оружие – как в Сирии, так и в других местах», – гласит документ.

До этого…

Ранее в администрации президента США заявили, что рассматривают ракетный удар по позициям правительственных сил Сирии как вариант ответа на химические атаки, которые были совершены в городе Дума (Восточная Гута, удерживается сирийской оппозицией). ABC цитировало советника Трампа Тома Боссерта. «Ничего нельзя исключать», – заявил он, отвечая на вопрос о том, может ли ракетная атака «стать ответом» на химическую.

Затем в своем Twitter Дональд Трамп также оставил сообщение, обвинив в поддержке «животного Асада» Иран, Россию, а также лично Владимира Путина. Президент США заявил, что за это придется «заплатить большую цену». «Еще одна гуманитарная катастрофа неизвестно зачем», – сказал Трамп о том, что произошло в Думе.

Как сообщают сирийские повстанцы, химатака на Думу, которую совершили правительственные силы, произошла седьмого апреля. По свидетельствам оппозиции, сначала «прилетела» хлорная бомба, после чего произошло распыление нервно-паралитического газа. В результате количество жертв достигло 49 человек.

Комментируя этот инцидент, Министерство обороны России заявили, что химической атаки сторонники Башара Асада не совершали, и все обвинения в сторону РФ носят сфабрикованный характер. Более того, Москва готова направить к месту инцидента российских специалистов, чтобы разобраться в ситуации.

Два заседания Совбеза ООН

Девятого апреля Совбез ООН планирует провести два заседания. На первом будет идти речь о химической атаке в сирийской Думе, второе будет посвящено угрозе международному миру и безопасности. Известно, что первое заседание инициировали 9 стран (США, Франция, Британия, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар).

До этого провести заседание призывал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Второе заседание, на котором речь будет идти об угрозе международному миру и безопасности, инициировала Россия.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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