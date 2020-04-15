Трамп прекратил финансировать ВОЗ. Это первый удар по Китаю из-за вируса 157 0 Политика

Президент США Дональд Трамп отказался делать взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и потребовал немедленно реформировать ее. С 2017 года организацию при ООН возглавляет китайский ставленник Тедрос Гебреисус, который был министром здравоохранения и иностранных дел Эфиопии – в стране, подчиненной китайскому капиталу. По мнению Трампа, ВОЗ сыграла «катастрофическую роль» и сокрыла вспышку коронавируса в Китае. Многие действия Гебреисуса действительно выглядели решениями в пользу Китая. Но в истории с пандемией ВОЗ лишь пешка, на роль настоящего «козла отпущения» претендует сама Поднебесная.