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Трамп прекратил финансировать ВОЗ. Это первый удар по Китаю из-за вируса
15 Апреля 2020 157 0 Политика
Президент США Дональд Трамп отказался делать взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и потребовал немедленно реформировать ее. С 2017 года организацию при ООН возглавляет китайский ставленник Тедрос Гебреисус, который был министром здравоохранения и иностранных дел Эфиопии – в стране, подчиненной китайскому капиталу. По мнению Трампа, ВОЗ сыграла «катастрофическую роль» и сокрыла вспышку коронавируса в Китае. Многие действия Гебреисуса действительно выглядели решениями в пользу Китая. Но в истории с пандемией ВОЗ лишь пешка, на роль настоящего «козла отпущения» претендует сама Поднебесная.
США больше не будут платить за китайских чиновников
- Трамп выступил с обвинениями в адрес ВОЗ и ее руководства: Организация не смогла своевременно получить, верифицировать и распространить информацию об уханьском вирусе. Президент США считает, что за это она должна понести ответственность, поскольку развитые страны потеряли «гигантское количество времени» из-за нерешительности международных бюрократов от здравоохранения.
- В США по состоянию на середину апреля выявлено около 600 тыс. случаев заражения коронавирусом, а 25 тыс. человек умерли. По словам Трампа, ВОЗ уделяла мало внимания происходящему в США, но много времени тратила на ситуацию в Китае. При этом США вносили в бюджет ВОЗ 400-500 млн долларов ежегодно, а Китай в десять раз меньше – около 40 млн.
- Глава ВОЗ Гебреисус впервые запомнился мировой общественности в 2007 году, когда он занимал пост министра здравоохранения в Эфиопии и, столкнувшись с эпидемией холеры, заверял, что в африканской стране нет никакой холеры, а есть «острый водянистый понос». Со вспышкой коронавируса в Ухане произошло примерно то же самое: глава Всемирной организации убеждал мир, что неправильно говорить «уханьский вирус», правильно называть его «коронавирус», а позднее добился того, чтобы его переименовали в безликий COVID-19.
- Старания Гебреисуса совпали с протестами МИДа Китая, который направлял ноты западным коллегам за то, что те «ошибочно» называли вирус «китайским». Таким образом, Гебреисус боролся в его понимании с расизмом, но не с эпидемией, которая переросла в пандемию.
- Также Гебреисус во главе ВОЗ старался смягчить информацию о китайском вирусе. 14 января он не подтверждал информацию о том, что вирус передается от человека к человеку. Следующий его просчет, продиктованный, очевидно, волей Пекина пришелся на 24 января – Гебреисус отказался объявлять вспышку китайского вируса международной чрезвычайной ситуацией. Но уже через неделю пересмотрел свое решение.
- Трамп закрыл сообщение США с Китаем 31 января, за что получил критику как ВОЗ, так и его потенциального соперника от демократической партии Джо Байдена. Решение Трампа было абсолютно верным и показало недальновидность демократов, а также предвзятость ВОЗ. Уже 11 марта Организация признала COVID-19 пандемией.
Репарации перед войной
- Реформирование ВОЗ – первый шаг Запада к требованию «репараций» с Китая за причиненный ущерб. Британская газета Daily Mail выпустила статью, в которой говорится, что Великобритания должна потребовать от Китая 351 млрд фунтов компенсации. Эту точку зрения разделяют представители Консервативной партии, требующие у премьер-министра «переосмыслить отношения с Китаем».
- Американское издание The USA Today потребовало начать блокаду Китая и прекратить с ним гуманитарные контакты, возвратив Тайвань в международные организации вместо Китая. Западные политики обвиняют Пекин в сокрытии истинных масштабов эпидемии и замалчивании информации в критические месяцы. Аналитические центры оценивают общую сумму ущерба в 3 трлн долларов.
- По словам главы МИД России Сергей Лаврова, требования Запада «переходят всякие пределы и приличия». «Кто-то вообще выступает за то, чтобы арестовывать китайскую собственность за рубежом, если Китай не заплатит эту компенсацию. У меня просто волосы на голове встают, когда я слышу подобные вещи», – сказал Лавров.
- Однако сам Китай не согласен на реформирование ВОЗ – страна долгое время внедрялась в международные организации (Гебреисус – яркий пример) и уже распространила свое стратегическое влияние на ООН, МВФ и Красный крест. Выход США из них приведет только к укреплению их китайской направленности. Это глобализм по-китайски, которого добиваются в Пекине, претендуя на мировое господство и доминирование. В этом моменте Москва и Пекин совпали в антиамериканизме и желании изменить действующий мировой порядок.
Россия в зоне риска
- Однако в самом Китае считают Россию «младшим братом», если не сырьевым придатком. В то время как Россия отказывается от давления на Китай, в Пекине считают Россию основным источником новых случаев заражения вирусом и готовятся обвинить Москву в провоцировании второй волны эпидемии. Об этом писали The New York Times и Reuters, которое называло российско-китайскую границу – «фронтовой линией борьбы Китая со второй волной коронавируса».
- Из России в Китай было завезено 500 случаев – в основном это были возвращающиеся китайцы, которые занимались российско-китайскими торговыми операциями. За информацию о таких гражданах власти платят 3 тыс. юаней. Всего же диаспора китайцев в России насчитывает 100 тыс. человек, многие из которых остаются на российской территории.
- В Китае в целом идет сильное давление на иностранцев, в том числе на россиян – их вытесняют из посреднических услуг и лишают возможности работать. О ксенофобской кампании, которая была негласно запущена китайскими властями, в российском МИДе молчат.
- Тем временем Китай прекрасно осознает угрозу Запада – флот НОАК, несмотря на эпидемию, развернул масштабные учения в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что 100-тысячная группировка ВМС США защитит своих союзников от действий Китая и КНДР.
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