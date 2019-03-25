Трамп невиновен, но Россия вмешивалась в выборы президента США. Итоги двухлетнего расследования Мюллера

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об окончании расследования, в котором речь шла о вмешательстве России в выборы президента США. Итоговый отчет передан генеральному прокурору США Уильяму Барру. Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что проходить через все это было «унизительным», а вот в Кремле пока не ознакомились с итогами расследования.

Офис Мюллера закрывается

О завершении подготовки отчета Мюллера и его передаче генпрокурору Барру сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники. При этом собеседники канала подчеркнули, что публикация отчета остается на усмотрение Барра.

Как поясняет РИА Новости, окончание расследования говорит о том, что Мюллер закончит работу в должности спецпрокурора и в течение нескольких дней перестанет носить этот статус. Для закрытия самого офиса останется только несколько человек.

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы США, а также о возможных связях Дональда Трампа с Кремлем продолжалось около двух лет. За все это время Мюллер неоднократно обвинял бывших сотрудников президента в даче ложных показаний и других нарушениях. В рамках дела был осужден бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт, признанного виновным в финансовых нарушениях и работе лоббистом без регистрации.

Также спецпрокурор выступил с обвинениями в адрес нескольких россиян, которые якобы вмешались в выборы президента США в 2016 году. Но, стоит отметить, что ни одно возбужденное дело не имело отношения к «сговору Трампа с Россией», о чем так активно до сих пор заявляют противники президента США.

Что показало расследование

Что касается собственно итогов расследования, то Роберт Мюллер на нашел признаков сговора либо взаимодействия президента США Дональда Трампа с Москвой на предвыборной кампании в 2016 году – об этом говорится в сообщении Минюста США.

Итоги расследования также показали: команда и штаб Дональда Трампа не имела никакого отношения к взломам компьютеров членов Демократической партии. Однако ответственность за это спецпрокурор решил возложить на «подконтрольных российским властям хакеров».

Вместе с этим Мюллер обнаружил два способа, с помощью которых Россия пыталась оказывать влияние на выборы. В его докладе не содержится выводов о том, что именно Трамп совершил преступление. Однако и его оправдания здесь тоже не звучит. Так, например, Мюллер не смог ответить на вопрос о том, предпринимал ли Трамп попытку препятствовать правосудию.

Как сообщают СМИ, в Минюсте решение о публикации новой информации из доклада Мюллера будут принимать только после того, как выясниться, что это не вступает в противоречие с законом.

Реакция Трампа

Свое мнение относительно выводов, которые сделал генеральный прокурор США Уильям Барр на основе доклада Мюллера, высказал и Дональд Трамп. «Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание», – заявил глава США Трамп в микроблоге Twitter. Позднее, комментируя расследование в разговоре с представителями СМИ, он заявил: «Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это».

Стоит еще раз сказать о том, что на данный момент доклад Мюллера не обнародован для широкой публики, однако генеральный прокурор США передал конгрессу четырехстраничный отчет, в котором обозначены выводы.

Со своей стороны спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократов в Сенате Чак Шуммер обратились с призывом обнародовать полную версию доклада Мюллера. «Тот факт, что доклад спецпрокурора Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению, как препятствование правосудию, показывает, насколько важно, чтобы полный доклад и основная документация были обнародованы без дальнейших задержек», – цитируют СМИ заявление законодателей.

При этом, как сообщается, генерального прокурора планируют вызвать в конгресс для дачи показаний из-за «серьезных расхождений»: поскольку Мюллер не оправдывал Трампа, а последнее решение было за Барром.