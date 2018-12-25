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Трамп ищет козла отпущения: за падение финансового рынка США ответит министр финансов

25 Декабря 2018 81 0 Экономика
Трамп ищет козла отпущения: за падение финансового рынка США ответит министр финансов

Мировые рынки пребывают в панике и устраивают тотальные распродажи: в этот понедельник произошел обвал американских индексов, а уже во вторник начали рушиться нефтяные котировки. Так, например, для обрушения барреля нефти Brent на 10% понадобилось меньше часа. Все это происходит на фоне неожиданных решений Трампа и его обвинений в адрес ФРС США, которую он считает «единственной проблемой страны».

Антирекорды

В понедельник произошло обрушение основных фондовых индексов в США более чем на 2%. Таким образом, они приблизились к худшим показателям с 2008 года, и этот декабрь может оказаться худшим с 1931 года. Так, индекс S&P 500 обрушился на 2,7%, промышленный индекс Dow Jones – на 2,9%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq – на 2,2%.

Согласно данным торгов, Dow Jones снизился за неделю – на 6,9%, NASDAQ – на 8,4%. Индекс S&P 500 – 7,1%. Потеряли в цене и акции нескольких технологических компаний, в том числе Apple (3,89%), Microsoft (3,23%), а также Facebook (6,63%) и Alphabet (2,96%).

Антирекорды демонстрирует и нефтяная биржа. Так, ранее баррель североморской смеси Brent опустился до отметки ниже 48 долларов.

Как ранее сообщала агентство Bloomberg, индекс волатильности Чикагской биржи опционов, который также называют «индикатором страха», достиг десятимесячного максимума. Американский доллар в свою очередь вырос. По словам экспертов, это произошло из-за того, что Китай решил упростить денежно-кредитную политику.

Проблема экономики США

Со своей стороны Трамп спешит найти причину столь тревожных явлений. Так, недавно он заявил о том, что ФРС США (Федеральная резервная система) – это единственная проблема американской экономики.

В своем твиттере Трамп опубликовал сообщение следующего содержания: «Единственная проблема нашей экономики – это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами «шатдауна» из-за границ. ФРС – как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара – он не в состоянии загнать шар в лунку!»

Сообщение появилось после того, как стало известно о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в «красной зоне», а ряд федеральных ведомств страны приостановили свою работу (так называемый «шатдаун») из-за вопроса о строительстве стены на границе с Мексикой, на котором настаивает Трамп и с которым не согласны демократы в Конгрессе.

Как сообщают СМИ, ФРС США на крайнем заседании, которое прошло 18-19 декабря, ожидаемо решили увеличить базовую процентную ставку с 2,25 до 2,5% годовых. Повышение стало уже четвертым за этот год. Боле того, на следующий год регулятор представил прогноз о еще двух повышениях ставки. Отметим, что увеличение ставок в банковской системе приводит к удорожанию стоимость заемных средств, и в тоге негативным образом отражается на биржевых оборотах.

Трамп обсуждал с советниками возможность отстранения главы ФРС Джерома Пауэлла, но сделать этого он не может, поскольку ФРС – независимая от правительства структура. Тогда Трамп попытался направить к нему своих людей в обход министра финансов. А поскольку Трампу нужен козел отпущения, он обратил свой взор на Стивена Мнучина.

Министра финансов под угрозой

Трамп подумывает об увольнении министра финансов США Стивена Мнучина. Как рассказали собеседники Bloomberg, приближенные к главе государства, американский лидер откровенно недоволен работой Мнучина в связи с «потерями на фондовом рынке».

Сейчас отставка министра прямым образом зависит от ситуации на фондовом рынке. Из-за встряски, которые терпят рынки, Мнучин 23 декабря экстренно созвал заедание с руководителями шести крупнейших банков страны: JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, а также Wells Fargo и Citigroup. После встречи главы банков заявили, что они не имеют проблем с ликвидностью.

Примечательно, что после своей инаугурации Дональд Трамп рассматривал фондовый рынок как своего рода ориентир для своего президентства. Мнучина обещал Трампу стабилизовать фондовый рынок, но не смог сдержать обещания: акции американских компаний продолжили падение в канун Рождества, опустившись до самого низкого уровня за последние 20 месяцев. Трампу, вероятно, нужен громоотвод, которым и рискует стать министр финансов.

«Президент ищет козла отпущения. Теперь, когда он признал, что не может уволить Пауэлла, мишенью Трампа может стать Мнучин», – заключает Bloomberg.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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