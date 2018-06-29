Трамп хочет договориться с Путиным по Сирии, ЕС продлил санкции против России и другие новости пятницы

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. По информации американских СМИ, Трамп намерен достичь определенных договоренностей с Россией по Сирии, чтобы как можно быстрее вывести оттуда американские войска. Ключевым моментом для Трампа является «вытеснение» Ирана из Сирии.

ЕС продлит действие санкций против России еще на 6 месяцев. Самую бескомпромиссную позицию по этому вопросу занимает Польша.

Сенатор Сулейман Керимов сможет вернуться в Россию. Все предъявленные ему обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов сняты. Эта новость привела к резкому росту акций, принадлежащей Керимову золотодобывающей компании «Полюс».

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» принят на вооружение ВМФ России. «Булава» представляет собой твердотопливную трехступенчатую ракету. Она может нести до 6 боевых блоков индивидуального наведения, и предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 «Борей»

Невыполнение майских указов Путина обнаружил Объединенный Народный Фронт. Это касается зарплат работников культурных учреждений. Вывод был сделан на основании данных из 6,6 тыс. учреждений в 82 регионах страны, пишет «РБК».