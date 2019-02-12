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Торпеды «Судного дня». Почему США боятся российского «Посейдона»

12 Февраля 2019 8146 0 Новые возможности

Главная цель российских стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» – развал НАТО. Статья с таким утверждением появилась в Business Insider. Издание пишет, что новейшие российские разработки, прозванные торпедами «Судного дня», способны уничтожить целый континент. Эксперты убеждают – «Посейдон» будет использоваться только при нападении на Россию.

Ядерный разрушитель

Американцы убеждены: Россия может запустить «Посейдонов» даже в случае полного уничтожения, и по этой причине власти США «не захотят подвергать «свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которые им нечем отразить, и поставят под вопрос, насколько сильно им нужно спасти Эстонию от хватки Москвы».

Как считают источники Business Insider, при таком раскладе сил военный альянс НАТО вообще может прекратить свое существование, поскольку его участники оценят все риски и в итоге откажутся приходить на помощь друг другу.

Устрашающая статья появилась и в британской Daily Express, сообщающей, что в случае взрыва российского ядерного беспилотника может возникнуть 300-футовое радиоактивное цунами, которое, непременно, будет направлено на береговую линию США.

Оружие возмездия

Как считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «Посейдон» – это оружие возмездия. Таким образом он прокомментировал сообщения в западных изданиях, сообщающих о беспокойстве экспертов США относительно первых испытаний российской установки.

«Он («Посейдон») уйдет по определенной программе и, как оружие возмездия, нанесет непоправимый ущерб всему, что будет на побережье вероятного противника – и военным, и гражданским объектам. Произведет так называемое тотальное уничтожение благодаря тому заряду, который стоит у него на борту», – цитируют СМИ Леонкова.

Такого же мнения придерживается редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Желание напасть на НАТО и стремление развалить альянс, как считает эксперт, притянуто за уши.

«Они («Посейдоны») создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того, как Россия будет атакована», – подчеркнул Коротченко. Он также добавил, что этот беспилотник, является оружием ответного удара и не преследует цели «отвратить» США от помощи своим европейским союзникам по НАТО.

Торпеды «Судного дня»

Как напоминают «Известия», беспилотники «Посейдон» (их планируется размещать на атомных подлодках) входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В минувшем мае сообщалось о том, что у них будет возможность нести ядерную боевую часть, мощность которой будет составлять до двух мегатонн. Все соответствующие работы по «Посейдону» входят в государственную программу вооружения в период на 2018-2027 годы, и до ее окончания аппарат планируется передать ВМФ.

В общей сложности, как ранее писали СМИ, МВФ РФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов». Согласно предварительной информации, две подлодки-носителя «Посейдонов» поступят в распоряжение Северного и Тихоокеанского флотов. На каждой подлодке будет около восьми беспилотников.

Беспилотники оснащены ядерными установками – именно они и представляют собой его источник движения под водой. Кроме этого, у самой ядерной установки нет ограничений по дальности плавания, а вот скорость она может развивать порядка 100 узлов, более 150 км/ч.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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