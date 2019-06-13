Торжество демографии. Названы регионы России с самым высоким уровнем рождаемости и смертности

В Росстате назвали регионы, в которых был зафиксирован самый большой уровень смертности и рождаемости за 2018 год. Лидером по обоим показателям стал самый густонаселенный регион России – в Москве родилось 132,1 тыс. младенцев, но при этом из жизни ушло 122 тыс. человек. Самым «спокойным» оказался Ненецкий автономный округ: здесь родилось 618 человек и умерло 394. Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона человек, умерло 1,8 миллиона.

Лидеры в жизни и в смерти

Как показало исследование Федеральной службы государственной статистики, лидером по уровню рождаемости в прошлом году стала Москва, а второе место заняла Московская область, где родилось 83 тысячи человек. На третьем и четвертом месте – Краснодарский край (64,5 тыс. человек) и Санкт-Петербург (63 тыс. человек). В первой пятерке также оказалась Тюменская область, где в прошлом году родилось 50 тыс. человек.

Вместе с этим Москва оказалась и лидером по смертности. Второе место по этому печальному показателю также у Московской области: здесь скончалось 92 тыс. человек. Третий по уровню смертности регион – Краснодарский край (умерло 67 тыс.), четвертый – Санкт-Петербург (около 60 тыс. человек). На пятом месте оказалась Свердловская область — в этом регионе ушло из жизни 58,5 тысяч человек.

Чемпионы и аутсайдеры

Чемпионом по числу рожденных на тысячу жителей за год стала Чеченская республика, где данный показатель составил почти 21 человека. За Чечней идут республика Тыва (20 человек) и Ингушетия — 16,3 человека на тысячу жителей.

Самым спокойным, и по рождаемости, и по смертности стал Ненецкий автономный округ. В этом регионе за 2018 год родилось 618 младенцев, но зато и скончалось всего лишь 394 человека.

Относительно небольшой уровень рождаемости зафиксирован на Чукотке, где на свет появилось 625 человек. В Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в республике Калмыкии родилось, соответственно, почти полторы, две и три тысячи человек.

Противоречия статистики

В этом апреле в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2018 году уровень смертности в России поднялся в 32 регионах. Самый высокий уровень смертности, по ее словам, был зафиксирован в Тверской, Псковской, Новгородской, Тульской, а также в Ивановской и Орловской областях.

Комментируя ситуацию, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что никакого роста смертности не было, и делать подобные заявления — это обобщение.

«Если брать рост количества смертей по субъектам федерации, то он произошел не в 32, а в 30. Но помимо того, что увеличение незначительно и ни на что не влияет, оно связано с десятком разных параметров. И называть это ростом смертности не только некорректно. Все эти заявления фундаментально неграмотны», — заявил эксперт.

В начале июня замминистра труда РФ Алексей Вовченко сообщил, что падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано не столько с сокращением числа женщин детородного возраста в результате демографического провала начала 90-х, а в большей степени с нынешними низкими доходами населения. Представитель Минтруда РФ отметил, что в числе бедных — 79% домохозяйств с детьми.