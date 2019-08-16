Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?

В прошлом году Россия продала за рубеж свои технологии на $1,4 млрд, но при этом потратила вдвое больше на покупку импортных технологий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики, технологический экспорт вырос на 19% по сравнению с 2017 годом. Рост зафиксирован впервые с 2015 года.

Динамика экспорта и импорта

Исследование ИСИЭЗ охватило период с 2001 по 2018 год. Учитывались все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и услуг с зарубежными странами, а также сделки между совместными российско-иностранными предприятиями, иностранными организациями, зарегистрированными в России, их филиалами и зарубежными материнскими компаниями.Как сообщает РБК, исследователи делали расчеты на основе официальных данных Росстата, а показатели перевели в сопоставимые цены 2018 года.

Выяснилось, что в начале «нулевых» Россия продавала технологий в 5,8 раз меньше, чем сегодня. Экспорт составил $241 млн в нынешних ценах, да и объем импорта был тоже небольшим – всего $395 млн.

Потом Россия активно вела техническое перевооружение производств во всех отраслях, так что объем закупок импортных технологий с 2000 по 2018 годы увеличился в 7,7 раза. И к концу этого периода страна все активней начала не только закупать, но и продавать технологии.

Максимальный объем экспорта российских технологий ($1,65 млрд) был зафиксирован в 2015 году. Тогда же был и минимальный разрыв с импортом технологий ($2,2 млрд).

А в 2018 году объем импорта технологий в Россию составил $3 млрд.

Кто покупает российские технологии?

Основу технологического экспорта и импорта России в 2018 году составили инжиниринговые услуги. Их доля в экспорте составила 51,4 процентов, в импорте – 45,9 процентов. Речь идет о консультационных услугах при проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации оборудования, материалов, сооружений и систем.

Хорошо продавались за рубеж российские научные исследования и разработки. В прошлом году здесь экспорт значительно преобладал над импортом – соответственно 29,4% и 3,5% .

До 2013 года российский технологический экспорт был преимущественно ориентирован на рынки развивающихся государств. На долю стран ОЭСР – организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят ЕС, США, Южная Корея, Турция, Япония,- приходилось лишь 40 % российского экспорта. Затем ситуация радикально изменилась – в 2013 году доля экспорта технологий из России в страны ОЭСР увеличилась до 71%.

Сегодня лидерами по закупкам российских технологий являются США ($224,3 млн), Германия ($141,9 млн) и Швейцария ($91 млн) и Китай ($90,8 млн). Значительная часть технологического экспорта – от $51 млн до $76 млн направляется в Великобританию, Чехию, Индию и Кипр.

При этом на страны СНГ в прошлом году приходилось 9,6% экспорта. Российские технологии закупали в основном Белоруссия ($68,5 млн) и Казахстан ($23,7 млн).

А вот страны ОЭСР стали крупнейшими партнерами России не только по экспорту, но и по импорту технологий. В 2018 году их доля достигла 81,1%, а больше всего новых технологий Россия закупила у Германии ($505,4 млн), США ($420,1 млн) и Швейцарии ($242,6 млн).

Сдерживающие факторы

В мировой торговле технологиями нашей стране пока далеко до лидерства. По данным за 2015 годРоссия занимала 27-ю позицию в рейтингах ОЭСР. По экспорту наша страна опережала Тайвань, но уступала Португалии, по импорту обгоняла Португалию, но не догоняла Чехию.

Причинами того, что объемы российского экспорта технологий до сих пор ниже импорта, эксперты считают высокие издержки производства и недостаток финансирования научных разработок. Как отмечает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова, несмотря на отчеты чиновников о росте расходов на научные исследования, наука в России недофинансирована по сравнению с другими странами – экспортерами технологий. До сих пор доля финансирования науки в ВВП России не превышает 1%, в то время как в США и Китае она составляет почти 3%, в Израиле превышает 4%.

Свою роль играют и высокие тарифы на электроэнергию, ставки по кредитам и арендной плате, а также отсутствие льгот для инноваторов и системы вычета издержек производства.

Если устранить все эти сдерживающие факторы, то Россия может на порядок увеличить экспорт технологий.