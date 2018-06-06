Топливный пессимизм. Кого россияне обвинили в росте цен на бензин

ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к росту цен на бензин и кого в этом винят. Социологи обнаружили, что более половины опрошенных убеждены: в проблеме виноваты нефтяные компании. Кроме этого, респонденты считают, что рост цен на бензин плохо отразится на их материальном благополучии. Наиболее пессимистичны – владельцы авто, то есть те, кого в первую очередь затронуло подорожание топлива.

Кто виноват

Опрос, участниками которого стали две тысячи человек старше 18 лет, проводился с 27 по 28 мая 2018 года. Результаты исследования показали: «ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% – о незначительном». У автовладельцев более пессимистичное настроение: 51% предполагают возникновение «серьезных финансовых трудностей».

То, что стоимость бензина выросла за последние несколько месяцев, ощутило большинство опрошенных – 84%. Вместе с этим 64% из них отмечают «значительное повышении цен». 78% респондентов считают, что стоимость бензина будет продолжать расти, и только 5% предполагают, что стоимость топлива пойдет на понижение.

Отвечая на вопрос о том, кто виноват в ситуации с ростом цен, 46% опрошенных россиян сочли, что за эту ситуацию отвечают нефтяные компании. Еще 40% возлагают вину на российское правительство, а 19% считают, что эта ситуация была создана владельцами автозаправочных станций.

Комментируя ситуацию, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил: «Рост цен – одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина – во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет».

Ситуация

По информации Росстата, стоимость топлива в России в мае текущего года поднялась на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении – на 11,3%. С начала 2018 года цена бензина выросла на 7,2%, дизельное топливо прибавило в цене 5,2%. Для стабилизации ситуации российское правительство решило с первого июня снизить акцизы на бензин и дизель (на 3 и 2 тыс. руб. за тонну). Кроме этого, как сообщают СМИ, с первого июля цены могут понизить еще на 700 руб.

Рост топливных цен не обошел и авиаотрасль. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входит 27 ведущих российских авиакомпаний, недавно обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры, которые помогли бы решить данную проблему. В противном случае авиакомпании будут вынуждены увеличить стоимость билетов.

Что говорят в правительстве

Рост стоимости бензина связан с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках. И этот факт «может делать его производство в России относительно невыгодным». Об этом в первых числах июня заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Вместе с этим он отметил, что в России нет дефицита топлива.

Объясняя более подробно, почему топливо подорожало, Козак сообщил следующее: «Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность производства – она всегда относительна. И если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет».

Вместе с этим, как отмечает вице-премьер, в России не самая высокая стоимость бензина в рознице: «В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, чем в нашей стране. В США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть».