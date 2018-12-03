Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Экологичность используемых вещей и технологий постепенно перестает быть исключительно модным трендом, переходя в разряд повседневной необходимости. При покупке того или иного товара люди все большее внимание обращают на то, насколько он дружественен по отношению к природе, поскольку начали понимать, что забота об окружающей среде – это дело каждого, и от этого зависит благополучие нынешнего и будущих поколений. Учитывая это, ученые и разработчики регулярно презентуют всевозможные новинки для ежедневного использования, производство либо практическое применение которых сопряжено с минимальным негативным воздействием на экологию. Ниже представлено десять наиболее интересных товаров такого рода, увидевших свет в 2018 году.

Шлепанцы AllBirds SweetFoam

Мировая обувная промышленность вносит существенный вклад в ухудшение экологической ситуации на планете. Компании, изготавливающие данную продукцию, активно сжигают энергоресурсы в процессе производства и транспортировки. Кроме того, нефть является основой для ряда компонентов обуви, в частности резиновых подошв.

Фирма AllBirds решила изменить существующее положение вещей, выпустив уникальные шлепанцы Sweetfoam, изготавливаемые из сахарного тростника. Новый материал является углерод-отрицательным, то есть фактически он забирает углекислый газ из атмосферы, а не способствует его выбросу. В ближайшей перспективе AllBirds планирует наладить производство и другой обуви из сахарного тростника.

Искусственные яйца JUST Egg

Согласно оценкам ООН, около 15% всего объема выбросов парниковых газов поступает в атмосферу в процессе выращивания сельскохозяйственных животных и получения продукции животного происхождения. Калифорнийская компания JUST, специализирующаяся на производстве вегетарианских продуктов питания, видит решение проблемы в переходе на растительную пищу. Недавно она вывела на рынок очередную новинку – искусственные яйца, выглядящие как густая жидкость и продающиеся в бутылках. Основой для производства JUST Egg служит бобовая культура маш, и при правильном приготовлении готовое блюдо из данного продукта действительно напоминает омлет из куриных яиц.

Ткань из растительных остатков Agraloop

Ежегодно сотни миллионов тонн отходов банановой промышленности, стеблей сахарного тростника и листьев ананаса оставляют гнить на полях или сжигают. Оба варианта негативно сказываются на окружающей среде, поскольку сопровождаются выбросом вредных газов и веществ в атмосферу.

Ученые научно-исследовательской компании Circular Systems придумали, как можно использовать все эти растительные остатки, одновременно получая выгоду и защищая природу. Они создали уникальное текстильное волокно под названием Agraloop, которое отлично подходит для производства одежды.

Бутылка LARQ

Ежегодно люди используют миллиарды пластиковых бутылок для воды, большая часть которых в итоге оказывается на свалке. Попытки популяризации многоразовых бутылок в большинстве своем заканчиваются ничем, поскольку людям надоедает постоянно вымывать их изнутри для предотвращения образования налета и поддержания чистоты.

Молодая американская компания LARQ нашла выход из ситуации, выпустив первую в мире самоочищающуюся бутылку. Бактерии на внутренней стороне емкости и в самой воде уничтожаются за счет ультрафиолетового света. Процесс очистки автоматически производится через каждые 4 часа, кроме того, его можно активировать самостоятельно путем нажатия на специальную кнопку.

Дополнительно бутылка LARQ способна поддерживать определенную температуру воды: холодную на протяжении 24 часов, горячую – 12 часов. Работает новинка от небольшого аккумулятора, заряда которого хватает на 2 месяца.

Металлическая соломка FinalStraw

Экологические издержки от использования обычной пластмассовой соломки для напитков привели к тому, что в ряде крупных компаний, начиная от Starbucks и заканчивая American Airlines, приняли решения отказаться от нее. Основатели стартапа FinalStraw предложили альтернативу – металлическую соломку многоразового использования, которая позволяет наслаждаться потреблением напитков удобным способом, не испытывая угрызений совести в связи с причинением вреда окружающей среде. Новинку можно складывать и хранить в специальном футляре, который идет в комплекте.

Бамбуковый динамик SpeakaBoo

Оригинальную, привлекательную и экологичную альтернативу традиционным динамикам предложили разработчики из Великобритании. Их изобретение представляет собой кусок обычного бамбука, обрезанный с двух сторон и имеющий посередине отверстие для смартфона.

Воспользоваться таким простым, но весьма эффективным динамиком может каждый владелец смартфона под управлением Android или iOS. Бамбуковая палочка обладает удивительно хорошими акустическими свойствами, излучает чистый и громкий звук. Такой эко-динамик обходится достаточно дешево, а при его изготовлении не используются вредные для окружающей среды компоненты и энергоресурсы.

Чипсы из пищевых отходов Yappah

Американский стартап Yappah, финансируемый корпорацией Tyson Food, разработал уникальный продукт, который позволит более разумно расходовать пищевые ресурсы. Согласно оценкам, только в Соединенных Штатах в буквальном смысле выбрасывается на свалку около 150 тыс. тонн продовольствия в день.

Уменьшить эту ужасающую цифру создатели Yappah планируют за счет использования фруктового пюре, остающегося при производстве соков, ячменного солода, становящегося ненужным после варки пива, куриной требухи и прочих аналогичных продуктов для изготовления протеиновых чипсов. Выпускаемые снеки получаются весьма вкусными, питательными и недорогими.

Бойлер MODEL 3

В современном доме бойлер является одним из самых энергоемких приборов. Компания Heatworks разработала продвинутый бойлер MODEL 3, отличающийся невероятной эффективностью и позволяющий уменьшить потребление электроэнергии на 40%. Устройство не нуждается в текущем обслуживании, а управление им можно осуществлять посредством смартфона, контролируя количество воды, расходуемой ежедневно, регулируя температуру или ограничивая продолжительность принятия душа.

Чернила Chakr Shield

Автомобильные выхлопы по-прежнему остается серьезной проблемой для окружающей среды, особенно в крупных мегаполисах. Команда индийского стартапа Chakr Innovation нашла способ, как уменьшить это негативное влияние, еще и заработав при этом. Разработчики научились улавливать твердые частицы, выбрасываемые в атмосферу дизельными двигателями, и перерабатывать их в чернила. Компания Dell уже является клиентом индийской фирмы и использует эти чернила для печати текста на коробках со своей продукцией.

Термостат Honeywell Lyric T6

Умный термостат Honeywell Lyric T6 позволяет экономить на энергопотреблении дома, не снижая уровня комфорта. Устройство, подключенное к интернету и управляемое посредством смартфона, автоматически уменьшает температуру в помещении во время отсутствия хозяев и доводит ее до нужного уровня непосредственно к их возвращению. Также можно самостоятельно устанавливать какая температура и к какому времени необходима, и термостат позаботится о том, чтобы она была именно такой, независимо от погодных условий за окном.