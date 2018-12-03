Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ДЕК, 10:47 МСК
USD (ЦБ)    66,5335
EUR (ЦБ)    75,7484

03 ДЕК, 10:47 МСК
USD (ЦБ)    66,5335
EUR (ЦБ)    75,7484

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

3 Декабря 2018 299 0 Новые возможности
Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Экологичность используемых вещей и технологий постепенно перестает быть исключительно модным трендом, переходя в разряд повседневной необходимости. При покупке того или иного товара люди все большее внимание обращают на то, насколько он дружественен по отношению к природе, поскольку начали понимать, что забота об окружающей среде – это дело каждого, и от этого зависит благополучие нынешнего и будущих поколений. Учитывая это, ученые и разработчики регулярно презентуют всевозможные новинки для ежедневного использования, производство либо практическое применение которых сопряжено с минимальным негативным воздействием на экологию. Ниже представлено десять наиболее интересных товаров такого рода, увидевших свет в 2018 году.

Шлепанцы AllBirds SweetFoam

Мировая обувная промышленность вносит существенный вклад в ухудшение экологической ситуации на планете. Компании, изготавливающие данную продукцию, активно сжигают энергоресурсы в процессе производства и транспортировки. Кроме того, нефть является основой для ряда компонентов обуви, в частности резиновых подошв.

Фирма AllBirds решила изменить существующее положение вещей, выпустив уникальные шлепанцы Sweetfoam, изготавливаемые из сахарного тростника. Новый материал является углерод-отрицательным, то есть фактически он забирает углекислый газ из атмосферы, а не способствует его выбросу. В ближайшей перспективе AllBirds планирует наладить производство и другой обуви из сахарного тростника.

Искусственные яйца JUST Egg

Согласно оценкам ООН, около 15% всего объема выбросов парниковых газов поступает в атмосферу в процессе выращивания сельскохозяйственных животных и получения продукции животного происхождения. Калифорнийская компания JUST, специализирующаяся на производстве вегетарианских продуктов питания, видит решение проблемы в переходе на растительную пищу. Недавно она вывела на рынок очередную новинку – искусственные яйца, выглядящие как густая жидкость и продающиеся в бутылках. Основой для производства JUST Egg служит бобовая культура маш, и при правильном приготовлении готовое блюдо из данного продукта действительно напоминает омлет из куриных яиц.

Ткань из растительных остатков Agraloop

Ежегодно сотни миллионов тонн отходов банановой промышленности, стеблей сахарного тростника и листьев ананаса оставляют гнить на полях или сжигают. Оба варианта негативно сказываются на окружающей среде, поскольку сопровождаются выбросом вредных газов и веществ в атмосферу.

Ученые научно-исследовательской компании Circular Systems придумали, как можно использовать все эти растительные остатки, одновременно получая выгоду и защищая природу. Они создали уникальное текстильное волокно под названием Agraloop, которое отлично подходит для производства одежды.

Бутылка LARQ

Ежегодно люди используют миллиарды пластиковых бутылок для воды, большая часть которых в итоге оказывается на свалке. Попытки популяризации многоразовых бутылок в большинстве своем заканчиваются ничем, поскольку людям надоедает постоянно вымывать  их изнутри для предотвращения образования налета и поддержания чистоты.

Молодая американская компания LARQ нашла выход из ситуации, выпустив первую в мире самоочищающуюся бутылку. Бактерии на внутренней стороне емкости и в самой воде уничтожаются за счет ультрафиолетового света. Процесс очистки автоматически производится через каждые 4 часа, кроме того, его можно активировать самостоятельно путем нажатия на специальную кнопку.

Дополнительно бутылка LARQ способна поддерживать определенную температуру воды: холодную на протяжении 24 часов, горячую – 12 часов. Работает новинка от небольшого аккумулятора, заряда которого хватает на 2 месяца.

Металлическая соломка FinalStraw

Экологические издержки от использования обычной пластмассовой соломки для напитков привели к тому, что в ряде крупных компаний, начиная от Starbucks и заканчивая American Airlines, приняли решения отказаться от нее. Основатели стартапа FinalStraw предложили альтернативу – металлическую соломку многоразового использования, которая позволяет наслаждаться потреблением напитков удобным способом, не испытывая угрызений совести в связи с причинением вреда окружающей среде. Новинку можно складывать и хранить в специальном футляре, который идет в комплекте.

Бамбуковый динамик SpeakaBoo

Оригинальную, привлекательную и экологичную альтернативу традиционным динамикам предложили разработчики из Великобритании. Их изобретение представляет собой кусок обычного бамбука, обрезанный с двух сторон и имеющий посередине отверстие для смартфона.

Воспользоваться таким простым, но весьма эффективным динамиком может каждый владелец смартфона под управлением Android или iOS. Бамбуковая палочка обладает удивительно хорошими акустическими свойствами, излучает чистый и громкий звук. Такой эко-динамик обходится достаточно дешево, а при его изготовлении не используются вредные для окружающей среды компоненты и энергоресурсы.

Чипсы из пищевых отходов Yappah

Американский стартап Yappah, финансируемый корпорацией Tyson Food, разработал уникальный продукт, который позволит более разумно расходовать пищевые ресурсы. Согласно оценкам, только в Соединенных Штатах в буквальном смысле выбрасывается на свалку около 150 тыс. тонн продовольствия в день.

Уменьшить эту ужасающую цифру создатели Yappah планируют за счет использования фруктового пюре, остающегося при производстве соков, ячменного солода, становящегося ненужным после варки пива, куриной требухи и прочих аналогичных продуктов для изготовления протеиновых чипсов. Выпускаемые снеки получаются весьма вкусными, питательными и недорогими.

Бойлер MODEL 3

В современном доме бойлер является одним из самых энергоемких приборов. Компания Heatworks разработала продвинутый бойлер MODEL 3, отличающийся невероятной эффективностью и позволяющий уменьшить потребление электроэнергии на 40%. Устройство не нуждается в текущем обслуживании, а управление им можно осуществлять посредством смартфона, контролируя количество воды, расходуемой ежедневно, регулируя температуру или ограничивая продолжительность принятия душа.

Чернила Chakr Shield

Автомобильные выхлопы по-прежнему остается серьезной проблемой для окружающей среды, особенно в крупных мегаполисах. Команда индийского стартапа Chakr Innovation нашла способ, как уменьшить это негативное влияние, еще и заработав при этом. Разработчики научились улавливать твердые частицы, выбрасываемые в атмосферу дизельными двигателями, и перерабатывать их в чернила. Компания Dell уже является клиентом индийской фирмы и использует эти чернила для печати текста на коробках со своей продукцией.

Термостат Honeywell Lyric T6

Умный термостат Honeywell Lyric T6 позволяет экономить на энергопотреблении дома, не снижая уровня комфорта. Устройство, подключенное к интернету и управляемое посредством смартфона, автоматически уменьшает температуру в помещении во время отсутствия хозяев и доводит ее до нужного уровня непосредственно к их возвращению. Также можно самостоятельно устанавливать какая температура и к какому времени необходима, и термостат позаботится о том, чтобы она была именно такой, независимо от погодных условий за окном.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

Подведены итоги смотра качества булочных изделий

Подведены итоги смотра качества булочных изделий

Роман Старовойт: «Нам необходим современный подход к развитию объектов культуры, спорта и отдыха»

Роман Старовойт: «Нам необходим современный подход к развитию объектов культуры, спорта и отдыха»

В Курской области состоялся X Международный конкурс искусства «Гран-при «Золотые таланты»

В Курской области состоялся X Международный конкурс искусства «Гран-при «Золотые таланты»

ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?

ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?

Новости СМИ

Новости дня

10:35 Катар покидает состав ОПЕК Катар покидает состав ОПЕК
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
10:03 Армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ Армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ
09:23 В Германии призывают «перезагрузить» отношения с Россией В Германии призывают «перезагрузить» отношения с Россией
08:55 О тунеядцах в Белоруссии сообщал и Александр Лукашенко О тунеядцах в Белоруссии сообщал и Александр Лукашенко
08:14 В международный розыск объявлен изобретатель бифидока В международный розыск объявлен изобретатель бифидока
07:51 Кости ребенка с чем-то необычным во рту были найдены в польской пещере Кости ребенка с чем-то необычным во рту были найдены в польской пещере
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
07:26 Самые большие зарплаты получают в ЯНАО Самые большие зарплаты получают в ЯНАО

Узнай, страна!

09:34 Подведены итоги смотра качества булочных изделий Подведены итоги смотра качества булочных изделий
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
30 НОЯ, 23:27 ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы? ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?
30 НОЯ, 20:02 В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей
30 НОЯ, 19:26 В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово» В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово»
30 НОЯ, 16:42 В Тамбовской области датчане инвестируют в развитие свиноводства более трех миллиардов рублей В Тамбовской области датчане инвестируют в развитие свиноводства более трех миллиардов рублей
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter