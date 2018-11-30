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«Только на похороны». Украина закрыла въезд для мужчин из России

30 Ноября 2018 582 0 Политика
«Только на похороны». Украина закрыла въезд для мужчин из России

После инцидента в Керченском проливе события стали разворачиваться стремительно. Напомним, что 25 ноября в акватории Черного моря сотрудники ФСБ РФ задержали три украинских военных корабля и их экипажи, которые планировали незаконно пройти через российскую границу. После этого, 28 ноября главой Украины Петром Порошенко было утверждено 30-дневное военное положение в десяти регионах страны. 29 ноября Киев ввел запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет для того, чтобы внутри страны не формировались российские «частные армии».

Жесткий режим

Об очередном ограничении против России сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время заседания с президентом Петром Порошенко, которое было посвящено обороноспособности страны в условиях военного положения. В этот раз речь идет о мужчинах из России, возраст которых составляет от 16 до 60 лет. Он уточнил, что на КПП усиливаются меры контроля, а также ограничивается въезд иностранцев, в первую очередь россиян.

Проехать на Украину возможно, но в исключительной ситуации: если поездка носит гуманитарный характер: «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем». Кроме этого, как сообщалось ранее, границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

Порошенко заявил, что эта мера необходима для того чтобы на территории Украины не формировались так называемые «частные армии», представляющие вооруженные силы Российской Федерации.

Цигикал также отметил, что для исполнения указа главы государства о введении военного положения, Погранслужба ввела первый уровень боевой готовности. Это означает, что охрана границы проходит в усиленном режиме. «Основные усилия направлены эффективное использование докомлектации резерва, высылку увеличенных нарядов на границу с РФ и на административную границу с Крымом. Наряды выходят с групповым оружием на бронетехнике, наращивается инженерно-фортификационное обустройство, усиливается мониторинг и контрразведывательные мероприятия», – отчитался глава службы.

«Нам не нужны отношения с Россией»

Со своей стороны Петр Порошенко выступил с предложением усилить требования к регистрации граждан России в десяти областях Украины, на территории которых введено военное положение. «Предложения прошу мне внести в течение 24 часов на утверждение», – сказал глава Украины.

Это не первый намек украинских властей, заявляющих, что они готовы разорвать всевозможные отношения с Россией. В частности, вчера, выступая по местному телевидению, глава МИД Украины Павел Климкин заявил: Киев не нуждается в дипотношениях с Россией.

«Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно нашего предложения, но они четко сказали, что, учитывая весь масштаб, мы можем служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше. А теперь давайте просто посмотрим на ситуацию. По итогам пяти лет российской агрессии у нас находится на территории России 3,5 млн украинцев», – заявил Климкин, нечаянно признав колоссальный отток населения из страны.

Кто пострадает

Как считает украинский политолог Вадим Карасев, ограничение на въезд россиян мужского пола до 60 лет и заявление главы МИД Украины – это так называемый «защитный посыл» Киева, попытка оправдаться в условиях военного положения. Кроме этого, в разговоре с Business FM эксперт отметил, что в рамках этого запрета прерывается и большая часть экономических отношений.

А вот сами дальнобойщики, комментируя ситуацию, говорят о том, что в таких условиях им придется искать другие выходы из ситуации. Один из них озвучил Владимир Егоров, международный перевозчик и индивидуальный предприниматель: «Только остается договариваться с перевозчиками иностранными, чтобы они наши грузы или прицепы транзитом через Украину доставляли на территорию, точнее на нейтральную территорию между Украиной и Белоруссией, и там могли совершать перецепку».

Что касается перевозок людей, например, на микроавтобусах из российских городов в украинские и обратно, то здесь альтернативы, по словам водителей, нет. Однако они надеются, что ограничения на въезд для россиян будет продолжаться всего месяц. Но в данный момент, подчеркивает перевозчик Михаил, вариантов нет. «Украинские власти не отдают себе отчет: много родственников – что у россиян на Украине, что у украинцев в России. Как людям сейчас быть?» – задается он вопросом.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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