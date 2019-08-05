Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АВГ, 15:22 МСК
USD (ЦБ)    65,0546
EUR (ЦБ)    72,3732

05 АВГ, 15:22 МСК
USD (ЦБ)    65,0546
EUR (ЦБ)    72,3732
﻿

Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019

5 Августа 2019 799 0 События и факты
Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019

Сборная России на международном конкурсе «Танковый биатлон – 2019», который прошел в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) смогла побить рекорд, установленный в 2017 году. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Танковые чемпионы

В «Танковом биатлоне – 2019» соперниками сборной России в первом заезде выступили представители Армении, Киргизии и Ирана. Как рассказал генерал-полковник Иван Бувальцев после окончания заезда, россияне за 18 минут 55 секунд смогли выполнить поставленную задачу, таким образом, был побит рекорд, установленный в 2017 году: 19 минут 10 секунд. «Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», - добавил Бувальцев.

Как напоминает ТАСС, армейские игры  в этом году проводятся в пятый раз. Собственно конкурсы будут проходить в десяти странах: России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстана, а также в Китае, Монголии и Узбекистане. Планируется, что участниками игр станут порядка шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финал масштабных игр АрМИ-2019 пройдет с 3 по 17 августа.

Дебютанты и мастера

Монголия впервые примет у себя «Конный марафон». Участниками этих состязаний станут конные армейские подразделения из России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Как отмечает «РГ», буквально недавно всем казалось, что кавалерист как профессия уже давно канула в лету. Однако сегодня лошади – полноценные военнослужащие, которые достойно несут службу не только на границе, но и во многих подразделениях сухопутных войск. «Конный марафон» закончится 8 августа – в этот день назовут лучших наездников и их подопечных.

Как уже было сказано выше, конкурсы будут проходить в разных странах  на суше и на воде  В частности, «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина» состоятся в Каспийском, Балтийском море, а  также в Персидском заливе, где на острове Киш запланированы соревнования военных водолазов. Участниками этих игр станут водолазы из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии и ЮАР.

В Иране пройдут соревнования военных автомобилистов «Дорожный патруль» - будут проверяться навыки экстремального вождения, огневой подготовки и выполнение спецзадач. Дебютантом станет Индия, которая проводит конкурс с говорящим названием «Тропа разведчика». Участниками этих соревнований  станут представители России, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, а также Китая, Судана, Узбекистана.

НАТО вне игры

Страны НАТО не захотели принимать участие в играх. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, члены альянса отказались от «АрМИ-2019» по политическим, а также по экономическим причинам. При этом, как считает российский министр, НАТО боится демонстрировать недостатки своей военной техники. Речь идет о том, что если техника во время игр плохо себя покажет, то и продаваться она тоже будет плохо.

«Россия будет рада участию стран НАТО в Армейских международных играх, но не делает их приглашение самоцелью. Наши цели и задачи – чтобы российская армия была обучена, оснащена, боеготова», - заявил Шойгу.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона

Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Экономика

Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?

Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?
Политика

Россия удвоила ФБН,китайская Huawei вдвое увеличила долю на российском рынке и другие новости

Россия удвоила ФБН,китайская Huawei вдвое увеличила долю на российском рынке и другие новости
События и факты

Планетарные катастрофы в истории Земли

Планетарные катастрофы в истории Земли
Наука и технологии

Узнай, страна

В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей

В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей

В Хабаровском крае начали строить очистные сооружения в Находкинском морторгпорту за 1 млрд рублей

В Хабаровском крае начали строить очистные сооружения в Находкинском морторгпорту за 1 млрд рублей

В Дагестане активизируют рыболовство и освоение самых больших в России запасов каспийской кильки

В Дагестане активизируют рыболовство и освоение самых больших в России запасов каспийской кильки

В Забайкальском крае инвестируют 200 млрд рублей в проекты предприятий новой ТОР

В Забайкальском крае инвестируют 200 млрд рублей в проекты предприятий новой ТОР

Новости дня

14:58 МВД РФ закупит бланки для биометрических загранпаспортов почти на 6 млрд рублей МВД РФ закупит бланки для биометрических загранпаспортов почти на 6 млрд рублей
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
14:17 Британия опасается супертихих российских подлодок Британия опасается супертихих российских подлодок
13:38 Курс доллара повысился до 65,32 рубля Курс доллара повысился до 65,32 рубля
13:01 В Грузии сократилось число российских туристов В Грузии сократилось число российских туристов
12:10 Вилли Токарев оставил своим близким многомиллионное наследство Вилли Токарев оставил своим близким многомиллионное наследство
11:44 Синоптики «Фобоса» подтвердили: в Москву идут аномальные холода и низкое давление Синоптики «Фобоса» подтвердили: в Москву идут аномальные холода и низкое давление
США сделали исключения из санкций против России
США сделали исключения из санкций против России
11:02 Резко сократился объем поставок российского угля на Украину Резко сократился объем поставок российского угля на Украину

Узнай, страна!

15:09 В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter