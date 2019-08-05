Точно в цель. Россия вновь показывает блестящие результаты на международных играх АрМИ-2019

Сборная России на международном конкурсе «Танковый биатлон – 2019», который прошел в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) смогла побить рекорд, установленный в 2017 году. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Танковые чемпионы

В «Танковом биатлоне – 2019» соперниками сборной России в первом заезде выступили представители Армении, Киргизии и Ирана. Как рассказал генерал-полковник Иван Бувальцев после окончания заезда, россияне за 18 минут 55 секунд смогли выполнить поставленную задачу, таким образом, был побит рекорд, установленный в 2017 году: 19 минут 10 секунд. «Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», - добавил Бувальцев.

Как напоминает ТАСС, армейские игры в этом году проводятся в пятый раз. Собственно конкурсы будут проходить в десяти странах: России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстана, а также в Китае, Монголии и Узбекистане. Планируется, что участниками игр станут порядка шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финал масштабных игр АрМИ-2019 пройдет с 3 по 17 августа.

Дебютанты и мастера

Монголия впервые примет у себя «Конный марафон». Участниками этих состязаний станут конные армейские подразделения из России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Как отмечает «РГ», буквально недавно всем казалось, что кавалерист как профессия уже давно канула в лету. Однако сегодня лошади – полноценные военнослужащие, которые достойно несут службу не только на границе, но и во многих подразделениях сухопутных войск. «Конный марафон» закончится 8 августа – в этот день назовут лучших наездников и их подопечных.

Как уже было сказано выше, конкурсы будут проходить в разных странах на суше и на воде В частности, «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина» состоятся в Каспийском, Балтийском море, а также в Персидском заливе, где на острове Киш запланированы соревнования военных водолазов. Участниками этих игр станут водолазы из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии и ЮАР.

В Иране пройдут соревнования военных автомобилистов «Дорожный патруль» - будут проверяться навыки экстремального вождения, огневой подготовки и выполнение спецзадач. Дебютантом станет Индия, которая проводит конкурс с говорящим названием «Тропа разведчика». Участниками этих соревнований станут представители России, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, а также Китая, Судана, Узбекистана.

НАТО вне игры

Страны НАТО не захотели принимать участие в играх. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, члены альянса отказались от «АрМИ-2019» по политическим, а также по экономическим причинам. При этом, как считает российский министр, НАТО боится демонстрировать недостатки своей военной техники. Речь идет о том, что если техника во время игр плохо себя покажет, то и продаваться она тоже будет плохо.

«Россия будет рада участию стран НАТО в Армейских международных играх, но не делает их приглашение самоцелью. Наши цели и задачи – чтобы российская армия была обучена, оснащена, боеготова», - заявил Шойгу.