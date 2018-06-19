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Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России

19 Июня 2018 178 0 Тренды Экономика
Тест на благосостояние. Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть средним классом в России

Чтобы причислить себя к среднему классу, жителю Москвы надо зарабатывать больше ста тысяч рублей. Если вы являетесь жителем региона, то для статуса «средний класс» вам необходимо зарабатывать в два раза меньше. Такие выводы были сделаны в результате исследования, которое провели специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Вместе с этим, как они отмечают, сумма указана до вычета налогов.

Расклад по регионам

Минимальный доход для попадания в представители среднего класса в российской столице до вычета налогов составляет 121,1 тыс. руб. Для остальных российских регионов эта планка составляет минимум 60 тыс. руб. – эти данные содержатся в исследовании АКРА «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».

Что касается других городов, то в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока (в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае), заработный минимум для среднего класса составляет от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. руб. в зависимости от региона. Планка для остальных регионов, как подсчитали аналитики, составляет от 60 тыс. до 72,7 тыс. руб.

Кого считать средним классом

Определяясь с понятием «средний класс», специалисты отмечают, что это россияне, обладающие «максимальной экономической активностью». Именно эта категория граждан предъявляют спрос на товары повышенного качества. По словам эксперта группы суверенных рейтингов Елены Анисимовой, именно эти люди стимулируют развитие производств и предпринимательства. «Соответственно, они создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности», – заключила специалист.

Кроме этого, как поясняют в АКРА, средний класс – это люди, которые могут позволить себе недвижимость и автомобиль. К среднему классу можно отнести россиян, у которых нет проблем со счетами, приобретением необходимых товаров и поездками за границу. Кроме этого, они могут себе позволить взять ипотеку или кредит.

Вместе с этим, как отметила в разговоре с РБК директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, однозначного определения «что такое средний класс» нет, однако существует концептуальное понимание этого термина.

«Средний класс, помимо доходов, как правило, обладает определенными профессиональными компетенциями, склонен к изменениям, является мобильным с точки зрения карьеры. Содержательное отличие среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием», – подчеркивает эксперт.

Как проходили расчеты

Чтобы определиться с минимальным порогом вхождения в средний класс, специалисты учитывали стоимость недвижимости в каждом регионе, относительно условную стоимость автомобилей среднего класса, а также ценовую политику по отпуску дважды в год и стоимость услуг ЖКХ. Как пишет РБК, «текущее потребление оценивалось через стоимость фиксированного набора потребительских товаров для каждого субъекта России».

Анисимова прокомментировала исследование так: «Когда мы посмотрели на минимальный уровень заработной платы, который необходим, для того чтобы люди себя могли считать средним классом, то мы увидели, что минимум, который человек должен зарабатывать в том или ином регионе, — это порядка 60 тыс. руб.» Вместе с этим, по ее словам, ожидаемый уровень заработной платы в российской столице «должен быть в два раза больше, чем в любом другом регионе».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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