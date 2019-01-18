Террористы признаются, Следственный комитет отрицает. Что на самом деле произошло в Магнитогорске?

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел в Магнитогорске. Однако в Следственном комитете России причастность террористов к случившемуся отрицают и заявляют, что речь о теракте не идет, а боевики и вовсе могут «приписывать» себе «что угодно». Следователи настаивают на приоритетной версии взрыва, связанной со взрывом бытового газа. Однако аналитики считают, что у боевиков все-таки был заготовлен свой сценарий развития событий, который учитывал даже «долгое молчание после взрыва».

«Ответственные» боевики

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутке, который случился через несколько часов. Сообщение об этом появилось на ресурсе SITE Intelligence Group, который специализируется на отслеживании информации о деятельности террористов. Сайт ссылается на газету ИГ Al-Naba, где и говорится о том, что боевики причастны к произошедшему.

Напомним, что трагедия произошла 31 декабря. В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 погибло 39 человек. Согласно предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На следующий день, 1 января, загорелась маршрутка, в результате которой погибло три человека.

Ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники, утверждали, что местные правоохранители рассматривают версию теракта. А что касается той самой маршрутки, то в ней якобы погибли три человека, которых подозревают во взрыве в доме. В те дни представители СКР заявляли, что не находили на месте обрушения дома следов взрывчатки либо ее компонентов.

Приоритетная версия СКР

В Следственном комитете уже прокомментировали заявление боевиков, взявших на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. Заявление получилось весьма сдержанным и немногословным. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила следующее: «Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств».

При этом Петренко посоветовала не доверять боевикам, которые «приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира». Что касается собственно причин случившегося, то, как отметила Петренко, следователи отрабатывают несколько версий магнитогорской трагедии, однако взрыв бытового газа остается приоритетной.

До сих пор официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске от российских правоохранителей не прозвучало. Все пока ограничивается на уровне обсуждений, разговоров и общих фраз. Вместе с этим молчали и сами боевики, однако этому есть объяснение.

Почему боевики так долго молчали

В своем блоге военный эксперт Анатолий Несмиян (больше известный пользователям сети как Эль-Мюрид) пишет, что боевики молчали почти три недели из «соображений безопасности в отношении ряда участников акции». Вероятно, речь идет о том, что оставшимся участникам нужно было время, чтобы «безопасно» покинуть пределы города. И уже после этого можно было «спокойно» брать на себя ответственность. Теперь, как отмечает Несмиян, «есть все атрибуты полноценного теракта, включая и ответственных за него».

Не исключено, что у следствия уже была информация о том, что случившееся в Магнитогорске имеет террористический характер, о чем свидетельствовали некоторые утечки. Но по политическим соображениям следователи решили не разглашать эту информацию, поскольку незадолго до этого Россия объявила о победе над ИГИЛ. Поэтому было бы не очень «красиво» заявить о том, что они вновь дали о себе знать.

При этом эксперт проводит аналогию с синайским терактом, когда ту катастрофу в России признавали весьма неохотно, и всячески стараясь «сушить» всю информацию.