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Теории и практики. Какие соглашения ПМЭФ-2019 изменят инфраструктуру и промышленность России?

8 Июня 2019 1786 0 Экономика
Теории и практики. Какие соглашения ПМЭФ-2019 изменят инфраструктуру и промышленность России?

Сегодня завершился Петербургский международный инвестиционный форум, который изначально был площадкой для политических заявлений и презентаций новых трендов в мировой экономике. Но с началом антироссийских санкций форум стал переходить в сферу практической работы по привлечению инвестиций в регионы России.

На ПМЭФ-2019 году приехало более 19 тысяч участников из 145 стран. Количество заключенных на ПМЭФ соглашений стремительно растет из года в год. Всего 175 соглашений на 0,4 трлн рублей  было подписано в 2014 году и  уже 550 соглашений на 2,4 триллиона  рублей - в 2018 году. 

В этом году, по предварительным данным,  заключено  650  соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей.  Речь ищет  только  о тех соглашениях и суммах, которые не составляют коммерческую тайну. По факту договоров намного больше – просто они заключены только бизнесменами  без участия  государства и публичных компаний.

Умные города

На Петербургском международном экономический форуме был заключен ряд соглашений о внедрении современных умных технологий на объектах городской инфраструктуры.

Так, ВЭБ.РФ и Госкорпорация «Росатом» договорились о гарантийной поддержке проектов в рамках программы «Умный город», нацеленных на внедрение передовых цифровых технологий. Банковская гарантия обеспечит  выполнение обязательств концессионеров.

Росатом уже тиражирует в городах своего присутствия технологии «Бережливый умный город» (LEAN SMART CITY), которые в комбинации с собственными наработками  госкорпорации  позволяют более эффективно вести  цифровую трансформацию городов, расширять функционал. Пилотный проект «Бережливого умного города» реализован в Нижегородская области в городе Сарове и вошел  в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат.

Городской  транспорт

АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «ВЭБ-лизинг» подписали соглашение о реализации проектов развития систем общественного транспорта. Реализацию этого соглашения  обеспечит ООО «Национальные канатные дороги» — совместное российско-французское предприятие, созданное год назад для проектирования, производства, обслуживания, эксплуатации и продажи канатных дорог в России. Оно  работает  в партнерстве АО «Курорты Северного Кавказа» с компанией POMA S.A.S. - мировым лидером, который сегодня поставляет  канатные дороги на горные курорты Северного Кавказа.

ВЭБ.РФ и Челябинская область договорились  о реализации проектов модернизации трамвайных и автобусных сетей Челябинске, в городах Златоуст и Магнитогорск. С помощью лизинговых механизмов ВЭБ поможет обновить парк подвижного состава, обеспечить  поставки современных автобусов, работающих на СПГ.

«Умная дорога» и дорожное  строительство

На площадке ПМЭФ-2019 состоялась презентация первого в России полностью беспилотного грузового автомобиля и «умной дороги». Два года эту систему тестировали на полигоне в Казани. Решение российских разработчиков предполагает запуск беспилотников сначала на выделенных полосах, а потом перевод в такой режим всех дорог общего пользования. Использование беспилотных грузовиков сократит на 60% себестоимость грузоперевозок из Санкт-Петербурга в Москву.

Госкомпании «Российские автомобильные дороги», ИнфраВЭБ, администрация Приморского края реализуют проект «Владивостокская кольцевая автомобильная дорога» на принципах государственно-частного партнерства и с использованием инновационных технологий.

Подписано соглашение, которое предусматривает участие Газпромбанка в создании объектов социальной и транспортной инфраструктуры Мурманской области.

 Газпромбанк уже участвует в государственно-частном партнерстве по строительству комплекса перегрузки угля «Лавна» в рамках развития Мурманского транспортного узла. К 2022 году этот комплекс выйдет на плановую мощность 18 млн. тонн в год.

Аэропорты и железные  дороги

ВЭБ.РФ  и  Сбербанк России  определили базовые условия финансирования проекта по модернизации региональных аэропортов в шести городах России.

Они  предоставят синдицированный кредит в размере 6,5 млрд руб. сроком на 12 лет. На эти деньги  до 2023 года будут построены новые аэровокзальные комплексы в Мурманске, Астрахани, Владикавказе, Томске, Кемерово и в Улан-Удэ и создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест. Шесть современных аэровокзальных комплексов с дополнительной площадью почти 33 тысячи кв. метров обеспечат дополнительный поток около 10 млн пассажиров.

ОАО «РЖД» и администрация Свердловской области подписали соглашение по развитию железнодорожной инфраструктуры для ОЭЗ «Титановая долина». По концессионному соглашению будут  построены  железнодорожные пути необщего пользования между станцией Верхняя Салда и территорией особой экономической зоны.

Подписано соглашение о создании совместного предприятия между компанией «РЖД Технологии» и «РТ-Инвест». Будет создан первый специализированный центр разработки  российских устройств сети LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT) для транспортно-логистической отрасли. Их применение выведет  на новый уровень качество железнодорожных перевозок.

Датчики в режиме реального времени будут отслеживать состояние путей, сообщать об аварийных случаях, а  также отслеживать состояние  и сохранность грузов в контейнерах.

Группа «ВИС» и китайская корпорация CSCEC договорились о создании консорциума для  реализации проектов в области транспортной инфраструктуры на территории России. Китайские партнеры готовы  участвовать  в транспортных проектах на сумму свыше 200 млрд рублей, которые Группа «ВИС» реализует в нескольких регионах России. Вместе  они реализуют новые проекты.

 

Китайская инженерно-строительная корпорация (CSCEC) специализируется  на строительстве железных и скоростных автомобильных дорог, аэропортов, мостов, туннелей и небоскребов. В России эта крупнейшая китайская корпорация участвовала  в строительстве «Башни «Федерация» в Москве.

Промышленные производства

Новикомбанк, который подписал соглашение с  Объединенной двигателестроительной корпорацией и с «Вертолетами России» вложит более 40 млрд рублей на производство авиационных и вертолетных двигателей,  газотурбинных энергетических установок.

Сбербанк будет финансировать проект создания незамерзающего глубоководного морского порта Индига, который начнут строитьв Ненецком автономном округе. уже в этом году. В общей сложности инвестор - корпорация AEON - вложит в портовую инфраструктуру около 120 млрд рублей.

Евразийский банк развития предоставит  ПАО «Химпром»  4,5 млрд руб. на строительство в Новочебоксарске нового производства перекиси водорода.

РФПИ при поддержке «Роскосмоса», совместно с ближневосточными инвесторами и «Главкосмосом» направит $87 млн на модернизацию инфраструктуры Байконура.

Освоение Сибири

На пленарном заседании ПМЭФ-2019 говорилось не только о глобализации и новых правилах игры в мировой экономике, но и о том, что раз в своей истории Россия осуществляла масштабные проекты пространственного развития, а сегодня такие комплексные проекты реализуются на Юге России, на Дальнем Востоке и в Арктике. Они уже стали символами глубоких и динамичных изменений страны, но движение вперед не останавливается.

«Сегодня нам нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать план развития», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы - четверть запасов леса, более половины запасов угля России, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, а также уникальные возможности для формирования нового мощного агропромышленного комплекса.

По мнению российских и зарубежных экспертов под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиций в объеме нескольких триллионов, до 3 трлн. рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья.

«Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири,  не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы», - подчеркнул Владимир Путин.

Он дал  поручение Правительству России совместно с экспертным сообществом и РАН к осени подготовить необходимые проекты освоения Сибири.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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