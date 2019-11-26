Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?

Крупнейшие телекоммуникационные компании России выступают против единой системы трансляции каналов в интернете. Взамен этого они предлагают законодателям вывести одну из технологий кабельного вещания IPTV из единой системы, на создании которой настаивают крупнейшие телевизионные холдинги.

Спорные новшества

Как пишут «Ведомости», свои подписи под обращением, адресованным главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой, поставили представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», Национальной спутниковой компании («Триколор»), «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ru»), а также Ассоциации кабельного телевидения России, Ассоциации интернет-видео и Института исследований интернета.

Крупнейшие телехолдинги весьма активно настаивают на создании единой системы для трансляции ТВ в интернете.

Поправки с соответствующим содержанием были внесены депутатами Левиным и Боярским в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы и уже приняты в первом чтении.

Сегодня ситуация складывается следующим образом. Операторы или прямо договариваются с телеканалом о показе его интернет-версии, или по умолчанию ведут трансляцию контента из эфира. Здесь стоит отметить, что последний вариант не нравится телекомпаниям, поскольку для демонстрации сериалов и шоу нужно специально договариваться с создателями о том, что их продукт будет показан не только в эфире, но и в сети.

К тому же, по мнению телеканалов, они не могут в полной мере зарабатывать в сети, так как операторы и площадки не предоставляют им необходимой информации по аудитории.

Сколько будет стоить

Что касается создания единого поставщика в интернете контента 20 телеканалов, оставшихся бесплатными для зрителей после перехода России на цифровое телевещание, то для этого потребуются дополнительные траты в объеме около 50 млрд руб.

Эта сумма нужна для замены оборудования, используемого абонентами интерактивного телевидения.

Соответствующая информация сдержится в обосновании поправок, которые предлагают участники рынка и профильные ассоциации ко второму чтения законопроекта в Госдуме

Изучив этот документ, аналитики РБК отмечают, что авторы предлагают отказаться от требования об обязательной установке плеера, сделав его применение добровольным для интернет-ресурсов.

Как отмечается, при таком варианте плеером единого оператора смогут пользоваться небольшие сервисы и мелкие операторы.

Что касается крупных игроков, то, как прокомментировал ситуацию собеседник РБК, у них будет возможность получать сигнал напрямую от канала в том виде, в котором этот канал его передает, и после этого распространять его, но уже пользуясь собственным программным обеспечением и с интеграцией рекламы.

Суть в том, что, если законопроект примут в текущем виде, то многие абоненты платного телевидения будут вынуждены заменить приставки, так как на них нельзя будет дистанционно установить обновление в соответствии с новыми требованиями закона.

По данным Медиа-коммуникационного союза, всего в России сейчас активно используется 10–15 млн таких ТВ-приставок. Стоимость их замены оценивается в 50 млрд рублей. И даже если формально эти затраты возьмут на себя телекоммуникационные компании, по факту все равно расплачиваться придется пользователям этих услуг, ведь операторы наверняка найдут способы компенсировать свои затраты тарифной политикой.