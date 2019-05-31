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Технологический прорыв. Участники "Металлообработки-2019" определили приоритеты российского машиностроения

31 Мая 2019 247 0 События и факты
Технологический прорыв. Участники "Металлообработки-2019" определили приоритеты российского машиностроения

В Москве завершилась 20-я международная специализированная выставка «Металлообработка-2019», которая проходила с 27 по 31 мая на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В ней участвовали 1186 компаний из 33 стран мира, в том числе более 500 российских компаний. Свои возможности они представили на выставочной экспозиции общей площадью 42 тыс. кв. метров.

Новые возможности

Выставка «Металлообработка» проводится в России с 1984 года. До 2010 она проходила раз в два года, а затем стала ежегодной. Сегодня это ключевое событие в области станкостроения и металлообрабатывающего оборудования. Организаторами выставки являются АО «ЭКСПОЦЕНТР» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент».

«Металлообработка» входит в десятку ведущих мировых промышленных смотров. Проводится при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом ТПП РФ. Ее вклад в развитие отрасли и высокий уровень организации самой выставки отмечены Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

 «Выставка дает импульс развитию станкостроения в России и помогает специалистам в современных условиях найти требуемые конструктивные и технологические решения в создании новейших типов оборудования, инструмента и современных комплектующих изделий», - подчеркнул президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин отметил, что выставка «Металлообработка» дает представление о состоянии и перспективах развития мирового станкостроения, о достижениях российских предприятий, а также способствует продвижению отечественной станкоинструментальной продукции на внутренний и внешний рынки.

Деловая программа

В деловую программу выставки «Металлообработка-2019» были включены научные и практические форумы, конференции, специализированные семинары с участием представителей министерств и ведомств, крупнейших российских предприятий, ведущих специалистов и экспертов отраслевых ассоциаций и технических университетов.

В этом году на «Металлообработке»  представили такие тематические разделы как «Робототехника и автоматизация производства», «Сварка и родственные технологии», «Аддитивные технологии. Промышленная 3D-печать»

Посетители смогли ознакомиться с передовыми робототехническими технологиями на российских предприятиях. В рамках выставочной экспозиции были представлены роботы от ведущих мировых производителей, продукты в области программного обеспечения для управления роботами, технологии проектирования, моделирования и конструирования робототехнических комплексов.

Также на выставке представили новейшее оборудование и технологии обработки металла и современную продукцию сварочного назначения. В рамках деловой программы прошли  презентации и семинары, посвященные применению аддитивных технологий и новым возможностям, которые они дают инженерам и конструкторам.

Научно-технический форум

Ключевым мероприятием стал 9-й международный научно-технический форум «Технологии обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0».Темой  пленарного заседания стало «Развитие потенциала промышленности России. Вклад российского станкостроения в реализацию национальных проектов».

Участники заседания обсудили механизмы государственного стимулирования отечественных станкостроительных предприятий, реализацию национальных проектов, переход машиностроения к цифровому производству, создание технологического задела для развития экспортного потенциала отрасли.

Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов отметил, что в 2018 году производство металлорежущих станков в стране выросло на  5%, производства инструмента – на 15 %, а господдержка отрасли в прошлом году достигла почти 1 млрд. рублей. Он напомнил о том, что поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт продукции отечественного машиностроения с нынешних 33 млрд. долларов до 60 млрд. долларов.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко заявил, что технологическое отставание нашей страны в области станкостроения за последние 10 лет заметно сократилось, а российские производители и структурные «мозговые центры» приступили к освоению наукоемких компонентных узлов, наращиванию собственных мощностей и капиталов. По его словам, в 2014 году доля импорта в станкостроительном парке России достигала 87 %, а три года спустя за счет создания собственных производств эту долю удалось сократить до 70 %. Однако зависимость от импорта высока и для ее преодоления в отрасли еще многое  предстоит сделать.

Памятные дипломы

В последний  день  работы выставки «Металлообработка-2019» в  Центре международной торговли состоялась церемония награждения памятными дипломами зарубежных отраслевых ассоциаций. Памятные знаки вручили руководителям и представителям станкостроительных и машиностроительных ассоциаций - АМТ (США), Белоргстанкинпром (Беларусь),  CMTBA (Китай), JMTBA (Япония), MTA (Великобритания), MIB (Турция), SST (Чехия), SWISSMEM (Швейцария), TAMI (Тайвань), TIAD (Турция), TMBA (Тайвань), UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (Италия), VDW (Германия), WFS (федеральная земля Саксония, Германия).  

Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов и президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров поблагодарили зарубежных партнеров за плодотворное сотрудничество, позволяющее проводить столь масштабные выставки тяжелой промышленности, как «Металлообработка-2019», которая имеет огромный успех и проходит при переполненных посетителями павильонах и открытых демонстрационных площадках ЦВК «Экспоцентр».

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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