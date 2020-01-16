Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин? 130 0 Политика

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Депутаты должны принять решение по его назначению 16 января: «Единая Россия» единогласно поддерживает Мишустина, в ЛДПР тоже выступают «за», «против» – КПРФ, в которой хотят сначала ознакомиться с кабинетом министров. Потенциально новый премьер обещает обновление правительства, а приоритетами называет национальные проекты и цифровую экономику.