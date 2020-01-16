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Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?

16 Января 2020 130 0 Политика
Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Депутаты должны принять решение по его назначению 16 января: «Единая Россия» единогласно поддерживает Мишустина, в ЛДПР тоже выступают «за», «против» – КПРФ, в которой хотят сначала ознакомиться с кабинетом министров. Потенциально новый премьер обещает обновление правительства, а приоритетами называет национальные проекты и цифровую экономику.

Кто такой Мишустин

  • Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в Москве и окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности «инженер-системотехник».
  • В 1990-е годы Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, который привлекал информационные технологии в страну.
  • На госслужбу он перешел в 1998 году – стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова. Впоследствии он занимал разные должности в ведомстве: до 2006 года руководил Роснедвижимостью, до 2008-го – Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
  • До 2010 года Мишустин занимал пост президента UFG Capital Partners и был управляющим партнером UFG Asset Managment, которые занимались инвестиционным бизнесом.
  • В 2010 году стал главой Федеральной налоговой службы, а позднее попал в кадровый резерв президента.
  • В 2011 году Мишустина называли самым богатым российским чиновником с доходом 78,6 млн руб. в год.

Планы и обещания

  • Во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме Михаил Мишустин пообещал изменения в составе правительства. «Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», – заявил глава думских единороссов Сергей Неверов.
  • Кандидат в премьеры также обозначил свои приоритеты: это национальные проекты и цифровая экономика. Ориентиром для его дальнейшей деятельности будет служить послание Путина Федеральному собранию.
  • Неверов также отметил, что «необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров».

Компромиссный вариант

  • Глава ФНС очень хорошо знает, где и как искать резервы и источники капиталов, которые помогут исполнить поручения президента России, считает профессор кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслана Абрамова.
  • «За назначением опытного государственного служащего и архитектора современной системы сбора налогов в России весьма вероятно стоит укрепление финансовой дисциплины, которое потребуется для реализации заявленных в послании задач», – отметил Абрамов.
  • Компромиссной фигурой называет Мишустина руководитель «Политической экспертной группы» Константин Колачев. По его мнению, у кандидата в премьеры нет президентских амбиций. «Логика простая: если с налогами и собираемостью задача решена, значит, почему не поручить этому человеку экономический рост», – говорит Калачев. Он считает, что Мишустин технический премьер в условиях транзита власти.

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Редакция "Капитала Страны"

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