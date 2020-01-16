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Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?
16 Января 2020 130 0 Политика
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Депутаты должны принять решение по его назначению 16 января: «Единая Россия» единогласно поддерживает Мишустина, в ЛДПР тоже выступают «за», «против» – КПРФ, в которой хотят сначала ознакомиться с кабинетом министров. Потенциально новый премьер обещает обновление правительства, а приоритетами называет национальные проекты и цифровую экономику.
Кто такой Мишустин
- Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в Москве и окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» по специальности «инженер-системотехник».
- В 1990-е годы Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, который привлекал информационные технологии в страну.
- На госслужбу он перешел в 1998 году – стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова. Впоследствии он занимал разные должности в ведомстве: до 2006 года руководил Роснедвижимостью, до 2008-го – Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
- До 2010 года Мишустин занимал пост президента UFG Capital Partners и был управляющим партнером UFG Asset Managment, которые занимались инвестиционным бизнесом.
- В 2010 году стал главой Федеральной налоговой службы, а позднее попал в кадровый резерв президента.
- В 2011 году Мишустина называли самым богатым российским чиновником с доходом 78,6 млн руб. в год.
Планы и обещания
- Во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме Михаил Мишустин пообещал изменения в составе правительства. «Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», – заявил глава думских единороссов Сергей Неверов.
- Кандидат в премьеры также обозначил свои приоритеты: это национальные проекты и цифровая экономика. Ориентиром для его дальнейшей деятельности будет служить послание Путина Федеральному собранию.
- Неверов также отметил, что «необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров».
Компромиссный вариант
- Глава ФНС очень хорошо знает, где и как искать резервы и источники капиталов, которые помогут исполнить поручения президента России, считает профессор кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслана Абрамова.
- «За назначением опытного государственного служащего и архитектора современной системы сбора налогов в России весьма вероятно стоит укрепление финансовой дисциплины, которое потребуется для реализации заявленных в послании задач», – отметил Абрамов.
- Компромиссной фигурой называет Мишустина руководитель «Политической экспертной группы» Константин Колачев. По его мнению, у кандидата в премьеры нет президентских амбиций. «Логика простая: если с налогами и собираемостью задача решена, значит, почему не поручить этому человеку экономический рост», – говорит Калачев. Он считает, что Мишустин технический премьер в условиях транзита власти.
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