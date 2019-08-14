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Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению

14 Августа 2019 76 0 Новые возможности
Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению

Крымская трасса «Таврида» уже построена на 74%, и она будет сдана в срок – об этом во время встречи с президентом России заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Полностью завершить работу планируется в 2020 году. Дорожная тема для региона всегда была актуальной, поскольку именно от дорог, будь то трасса, воздушный или железнодорожный путь, зависит очень многое: начиная от туристической составляющей и заканчивая ценообразованием.

Все идет по плану

Рисков в строительстве «Тавриды» нет, как заверил Аксенов Путина, нет, подрядчик выполняет работы, во многом опережая график. Также, как рассказал глава Крыма, по графику идет строительство четырехполосной трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный», протяженность которой составляет 83 километра. На нее уже выделены средства, и строительство выполнено на 40%. Окончание работ также запланировано на 2020 год. «Как только эти основные направления будут реализованы, транспортная зависимость региона существенно уменьшится», – отметил Аксенов.

В планах – ремонт таких важных дорог как «Симферополь – Ялта»: с региональными властями правительство уже обсуждает этот вопрос. Кроме этого, идет расчет стоимости трассы «Белогорск – Приветное», которая соединит Белогорский и Кировский районы с Алуштинским побережьем. В итоге расстояние будет сокращено на 32 километра. Что касается стоимости, то, как рассказал Аксенов, по предварительным расчетам сумма на реализацию проекта составляет 14,5 млрд рублей.

«Мы с правительством России сейчас готовим совместно план действий, который будет доложен вам», – сказал глава Крыма, обращаясь к Владимиру Путину.

Транспорт и цены

На встрече было затронуто еще несколько важных тем. Так, говоря о транспортной сфере, Аксенов заявил, что только с начала этого года симферопольский аэропорт уже перевез 3 млн 90 тысяч пассажиров. Этот показатель на 2,5% выше, чем в прошлом году, и, судя по всему, он будет только увеличиваться. «Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до 7 млн 100 тысяч человек в ближайшее время. В прошлом году уже было 6,8 млн туристов»,цитирует ТАСС Аксенова.

Что касается вопроса роста цен в Крыму, то глава региона признался, что эту проблему решить пока не удается. Ожидается, что ситуация исправится после того, как заработает железнодорожная ветка Крымского моста. «Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику», – сказал Аксенов.

Глава полуострова также рассказал, что совместно с Минпромторгом сегодня прорабатывается возможность запустить в Крым российские крупные оптово-розничные сети. «К 1 сентября должны такие планы представить. Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все-таки в этой ситуации нам будет полегче», – уверен Аксенов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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