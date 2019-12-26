Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают? 101 0 Экономика

Доходы россиян падали пять лет подряд и только в 2019 году выросли на 0,9%, не отыграв падения. Однако рост тарифов на ЖКХ не только продолжался все это время, но и запланирован правительством на 2020 год. Причем выше текущего показателя инфляции – на 4%. Повысят тарифы, как всегда, для снятия социального напряжения – с 1 июля 2020 года.