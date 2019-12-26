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Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году выше доходов – на 4%. Почему власти исправно их повышают?
26 Декабря 2019 101 0 Экономика
Доходы россиян падали пять лет подряд и только в 2019 году выросли на 0,9%, не отыграв падения. Однако рост тарифов на ЖКХ не только продолжался все это время, но и запланирован правительством на 2020 год. Причем выше текущего показателя инфляции – на 4%. Повысят тарифы, как всегда, для снятия социального напряжения – с 1 июля 2020 года.
Неубедительная причина для роста
- Ежегодное повышение тарифов ЖКХ – российская традиция. Причиной для повышения чаще всего выступает инфляция, на уровень которой и должны увеличиться тарифы. Проблема только в том, что этот аргумент себя исчерпал – в 2020 году инфляция, по прогнозам, составит порядка 2-3%, а увеличить тарифы предлагается на 4%, то есть опережающими темпами.
- Правительство регулирует тарифы в области ЖКХ и устанавливает для регионов порог, который они не могут превышать. Как показывает практика, большинство регионов увеличивают тарифы по высшей планке.
- В 2019 году правительство повысило тарифы дважды – с 1 января и с 1 июля. Сделало оно это из-за своего решения увеличить НДС на 2% – до 20%, что больно ударило по экономике, доходам граждан и покупательской способности. В 2020 году смягчающее обстоятельство заключается в том, что повысят тарифы ЖКХ один раз в год. Далее обещают не увеличивать их более одного раза в год. Но, поскольку у правительства нет стратегии развития ЖКХ и долгосрочного плана развития экономики, это обещание – до первого резкого движения в макроэкономике.
- По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем тарифы вырастут на 4% и затронут газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.
Каждому региону – свой индекс
- Рост тарифов происходит неравномерно по всей стране и сильно отличается по регионам. Так, больше всего цены на коммуналку вырастут в Чеченской Республике – на 6,5%, Дагестане – 5,2%, Ингушетии – 5,1%, Кабардино-Балкарской Республике – 5,4%.
- Меньше всего – на уровень реальной инфляции – тарифы увеличат в Ненецком автономном округе – на 2,4%.
- В Москве рост тарифов ЖКХ составит 5%, а в Санкт-Петербурге – 3,8%.
- Разницу в индексации тарифов по регионам объясняют потребностью субъектов в ремонте коммунальной инфраструктуры. При этом есть и справедливость – в регионах с наибольшим ростом тарифов в прошлые годы этот рост был наименьшим – около 3%.
Что делать
- Проблема старых коммуникаций за счет роста тарифов решается далеко не во всех регионах. Поскольку, по словам директора ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, цена ресурсов в регионах может отличаться в несколько десятков раз. Да и состояние коммуникаций тоже разное.
- Так как тарифы растут одномоментно и в среднем одинаково, одни регионы получают больше средств, чем им необходимо для решения проблем ЖКХ, а другие их недополучают. Поэтому некоторые эксперты настаивают на том, что право определять тарифы ЖКХ нужно предоставить самим регионам.
- По словам Вепрецкой, во многих регионах существуют заниженные нормативы ЖКУ – тарифы, по которым рассчитывается плата, если гражданин не использует счетчики. Реальные нормативы действуют только в нескольких субъектах: например, в Москве, Красноярском крае, а также в Татарстане и Башкирии.
- В целом сдерживание роста тарифов объясняется невысоким уровнем жизни россиян. Как рассказал директор по развитию Professional FM Александр Устинов, около 70% расходов социально незащищенных групп граждан составляет потребительская корзина. «Если остаток будет занимать плата за ЖКУ, это будет критично с точки зрения жизненных условий», – заключил он.
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