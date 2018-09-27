Тарифы ЖКХ поднимут за год два раза, пенсионную реформу приняли и другие новости четверга

Вчера Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 выступили против, один депутат воздержался. Ключевые поправки к изначально предложенному rабинетом министров проекту пенсионной реформы внес ранее президент РФ Владимир Путин. Теперь возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составит 65 и 60 лет соответственно.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку бывшего губернатора Приморья Андрея Тарасенко, и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Официальное представление нового врио губернатора Приморья состоится в пятницу, сообщает РИА Новости. Новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.

МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита. Теперь Киев должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. При этом с начала 2013 года до начала 2018-го отношение госдолга Украины к ее ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8%. Стоимость одной тысячи кубометров газа для населения с 2013 года выросла до 6,879 тыс. гривен или в 9,5 раз, пишет РИА Новости.

Кабинет министров рассмотрит сегодня «Основные направления деятельности правительства до 2024 года» (ОНДП) – программный документ шестилетки, разработанный по поручению Владимира Путина. В материалах к ОНДП содержатся целевые показатели по 15 направлениям. Часть этих направлений совпадает с нацпроектами, например, «Демография», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда». Другая часть направлений, таких как «Общеобразовательная школа», «Жилищная политика и рынок жилья», «Дальний Восток» носит более углубленный характер, передает РБК.

Индексация тарифов на ЖКХ в 2019 году пройдет в два этапа. С 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля. Но в 2019 году будет сделано исключение в связи с повышением НДС до 20% с 1 января. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не будет превышать целевой уровень инфляции в 4%, сообщает ТАСС.