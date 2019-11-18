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Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?

18 Ноября 2019 20 0 Экономика
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?

С начала этого года российские сельхозпредприятия и фермеры, по данным агентства Bloomberg, купили в странах Евросоюза 45 тыс. молочных коров. В результате Россия стала крупнейшим импортером племенного крупного рогатого скота, разведенного в Европе. Российские агрохолдинги инвестируют в оборудование молочных ферм и качественный рост поголовья скота, чтобы успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках молочной продукции. На рынке мяса российские экспортеры уже стали крупными игроками, а на рынке зерна - лидерами.

Молочные реки

В целом российский АПК сегодня лидирует в реализации программ импортозамещения в условиях санкций и контрсанкций, а также в наращивании экспортных поставок продуктов. Но молочная отрасль остается в числе аутсайдеров и пока не может насытить продукцией даже внутренний рынок.

Именно эта отрасль дольше и тяжелее всего восстанавливается после разрухи 90-х. К тому же приходится не только догонять, но и перегонять, поскольку потребление молочных продуктов в России и в мире стремительно  растет.

В 1990 году в РСФСР было произведено около 55 млн тонн молока, а к 2000 году в РФ объемы выпуска упали до 32 млн тонн и с тех пор остаются примерно на этом уровне. И это, можно сказать, неплохой  результат, если учесть, что поголовье крупного рогатого скота в  стране упало более  чем  в два раза. В последний  год существования РСФСР было 50 млн голов КРС, в том числе примерно 20 млн голов коров, а 2016 году  -  20 млн КРС, включая 9 млн коров.

Российские аграрии, конечно, многое сделали и многого добились – ведь к концу советской эпохи одна корова приносила 2,7 тонн молока в год, а к 2018 году - уже 4,4 тонны. Причем надои выросли и у агрохолдингов, и у фермеров, и в личных подсобных хозяйствах – на подворьях у граждан на  25 процентов, на крупных МТФ - на 70 процентов. И все же одна корова не может «работать за двоих», а поголовья по-прежнему слишком мало для производства  необходимого населению страны молока.

Тем более что вместе с постепенным повышением уровня жизни, начиная с «нулевых годов», потребление этого продукта в России стало расти.

Молочный импорт и экспорт

А поскольку своей «молочки» не хватало, пришлось завозить из-за  рубежа. В конце 90-х доля импорта составляла примерно 15% от всей потребляемой в стране молочной продукции, а к 2014 году выросла до 30%. После введения продовольственного эмбарго ситуация стала меняться. По итогам 2018 года импорт молока и молочной продукции в Россию упал на 20% и составил 5,69 млн т против 7,12 млн т годом ранее.

И все же в прошлом году по данным Национального союза производителей молока дефицит сырого молока в стране составил 15%, а при производстве товарного молока - уже до 20%.

Дело в том что молочный сектор АПК требует не просто больших, но и «длинных» инвестиций, на которые многие российские предприниматели не решались из-за засилья дешевого импорта на рынке. И продолжалось это вплоть до введения продэмбарго. А после в кулуарах разных инвестиционных форумов, угощая членов российского правительства российскими сырами, бизнесмены не стеснялись просить их «продлить контрсанкции еще на пару лет», чтобы они успели окупить хоть часть своих вложений.

Российский агробизнес сегодня вкладывается в основном в средства производства – то есть оборудование для молочных ферм и заводов, а также в дорогой племенной скот. С точки зрения развития российской экономики и обеспечения продовольственной безопасности это, конечно, правильные шаги. Разумней и выгодней один раз купить где-нибудь в Дании какую-нибудь корову голштинской породы, чем много раз заводить продукты, сделанные из ее молока.

К расширению производства молока в России стимулирует растущий рынок – как собственный, так и соседний китайский. С начала этого века китайцы распробовали нетрадиционную для них «молочную» кухню и потребление в этой  стране стремительно растет. Это означает, что «под боком» у россиян огромный рынок и нужно спешить нанять на нем нишу побольше.

Так что  если к этим рыночным стимулам добавить государственный протекционизм, то молочная отрасль России сумеет  догнать и перегнать СССР.

Мясные берега

В производстве мяса это удалось. С начала века поголовье свиней в России выросло почти наполовину до 24 млн голов. Основной прирост пришелся на последнее десятилетие и этому не помешали даже вспышки АЧС (африканский  чумы  свиней), которые время от времени «выкашивают» поголовье то в одном, то в другом российском регионе. Правда, и власти и бизнес считают, что  не нужно  останавливаться на достигнутом. Как-то  один из чиновников заметил,  что в Дании  на 5 млн населения приходится 5 млн свиней, а в равном ей по площади Краснодарском крае – всего 1 млн свиней  на 5 млн населения. Так что, мол, есть к чему стремиться.

Сегодня производство свинины в России достигло 3,7 млн т в убойном весе и 4,9 млн т в живом весе.  При этом, по оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка свинины составляет около 3,5 млн тонн.

Таким образом, за три  десятилетия Россия добилась  того, чего не было даже в СССР - полностью покрыло собственным производством внутренние потребности в свинине и понемногу начала поставлять ее на внешние рынки.

По данным аналитиков «Русагро», впервые свиноводческая отрасль вывела экспорт чистый, хоть и небольшой плюс в 2018 году – в российские компании отгрузили за экспорт 102 тыс. тонн свинины при том, что в страну было ввезено  98 тыс. тонн. Ситуация меняется  буквально на глазах – еще в 2017 году российский экспорт свинины бы втрое меньше импорта.

Здесь тоже основной экспортный рынок – Китай и в целом Юго-Восточная Азия.  Помнится, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев  норовил накормить российской  свининой даже преимущественно мусульманскую Индонезию. А уж наладить поставки в Китай с предпочтениями его  традиционной кухни, как  говорится, сам бог велел. В прошлом году на Гонконг пришлось около 35% направленной за рубеж российской свинины. Да и сам Китай готов закупать у нас мясо. Да, в КНР производится сегодня в 20 раз больше свинины, чем в России. Но и населения там в 10 раз больше 1,4 млрд против наших 140 миллионов, и благосостояние и потребности этого населения растут быстрее.Так что у российских экспортеров есть  масса возможностей накормить свининой китайцев.

Эксперты полагают, что свиноводство и птицеводство смогли первыми подняться после провала 90-х из-за того, что в этой отрасли требуется меньший объем инвестиций и они быстрее приносят отдачу. Цикл окупаемости короче благодаря тому что эти животные растут быстрее чем крупный  рогатый скот, да и для производства свинины и курятины требуется менее дорогостоящее оборудование. Но как и в молочном животноводстве,  значительную часть оборудования равно как и высокопородных животных российские аграрии закупают за рубежом.

Хлеб насущный

Пока что чистым экспортером Россия стала только на рынке зерновых. И тут нет даже сравнения с СССР, который последние десятилетия своего существования закупал зерно за рубежом. Понадобилось почти сто лет после краха Российской империи, чтобы Россия смогла вернуть себе позиции крупнейшего игрока на мировом рынке зерна.

И это при том, что после распада Советского союза российская зерновая отрасль пережила тяжелейший кризис - к 1998 году урожай зерновых в стране упал до 50 млн тонн. На этой  стабильно низкой  отметке  отрасли продержалась почти десять лет. Движение вверх началось с 2010-го , а  символичным  стал 2014 год, когда  российским  аграриям удалось преодолеть отметку в 100 млн т собранного урожая зерна. С тех пор вне зависимости от погодных условий нормальным для России считается урожай в 120 млн тонн. В 2017  году был рекорд – свыше 130 млн тонн. В этом году собрали  125 млн тонн.

Некоторые эксперты говорят об эффекте глобального потепления, которое охватило и Россию. Но большинство главными факторами успеха считают частные инвестиции и государственную поддержку производства зерна в России.

Движение во вне

Хотя хлеба и мяса теперь вдоволь, полностью накормить страну российскому АПК пока не удалось. Например, еще довольного далеко до того, чтобы потребности населения были  обеспечены овощами и фруктами отечественного производство. Хотя рывок вперед произошел и здесь за счет резкого увеличения площадей под теплицами. За десять сбор тепличных овощей вырос более чем в два раза - с 600 тыс. тонн до 1,4 млн тонн.

Сальдо продовольственного баланса пока отрицательное -$ 25 млрд экспорта и около $30 млрд импорта. Но  и здесь прогресс очевиден. 15 лет назад импорт экспорт превышал продовольствия на $20 млрд, а сегодня – на $5 млрд при том, что объем потребления продуктов питания в России значительно вырос.

Российские  власти ставят  амбициозные  цели – в результате  реализации нацпроектов экспорт товаров сельхозпроизводителей к 2024 году должен вырасти до $45 млрд.

С учетом  мировых трендов экспорт продуктов питания важным источником дохода для российских аграриев. Он, конечно, никогда не станет таким же выгодным для страны как экспорт углеводородов. Но  может сыграть куда более важную роль – стимулировать развитие АПК, а значит - обеспечить продовольственную безопасность и стабильную работу для миллионов россиян.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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