Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

14 ЯНВ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

«Тайна отношений Путина и Трампа». Зачем Трамп скрывает от Америки разговоры с Путиным

14 Января 2019 696 0 Политика
«Тайна отношений Путина и Трампа». Зачем Трамп скрывает от Америки разговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп скрыл от своей администрации детали бесед с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники, из-за этого даже в файлах с грифом «совершено секретно» в США не было найдено ни одной подробной записи разговоров президентов за два года. При этом встречи за обозначенный период проходили в пяти местах. Однако сам Трамп отрицает подобные обвинения, заявляя, что ничего не скрывает от своей администрации.

«Неловкие утечки»

Одна из встреч, о которой пишет WP, состоялась в 2017 году в Гамбурге. В тот раз на переговорах был и тогда еще госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Издание утверждает, что после этой встречи Дональд Трамп забрал записи своего переводчика и стал требовать от него не обсуждать с администрацией то, о чем на ней говорилось.

Вместе с этим, как считают некоторые сторонники президента США, уровень его взаимопонимания с Путиным ухудшается от присутствия подчиненных. Поэтому не мудрено, как говорится в публикации, что стремление Трампа к секретности можно объяснить «неловкими утечками», которые произошли на первых порах его президентства.

Изымал ли Трамп записи переводчиков и после других встреч, непонятно. Но получить «достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки» они так и не смогли. Желание узнать подробности встречи было вполне логичным: глава США не позволил сотрудникам администрации быть на этих переговорах.

Washington Post напоминает и о личных беседах Путина и Трампа, которые проходили без присутствия советников. Например, в Гамбурге на банкете в 2017 году – тогда был только переводчик Владимира Путина.

Реакция Трампа

О том, что Трамп «так себя ведет», стало известно после того, как советник Белого дома и чиновник Госдепа сделали запрос о дополнительной информации об этих переговорах у самого переводчика. Комментируя действия президента Трампа, экс-чиновники США отмечают, что оно противоречит практикам, которых придерживались другие президенты США. В частности, речь идет о том, что они на всех встречах полагались на своих старших помощников как на свидетелей, и подробно записывали детали встречи, после чего делились ими.

Конечно, сам Трамп не смог остаться без комментариев относительно обвинений в его адрес. В беседе с Fox News он заявил, что хочет обнародовать детальные протоколы личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент США дал утвердительный ответ, отметив, что ему «все равно».

В довесок к этому Трамп отметил, что во время той самой встречи с Путиным в Гамбурге летом 2017 года получилась «отличная» беседа, во время которой они обсудили не только Израиль, но и «много других вещей». В заключение Трамп подчеркнул, что «ничего не скрывает» от своей администрации.

«Америка заслуживает правды»

Однако в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, похоже, объяснения Трампа не устраивают. Поэтому по материалам газеты The Washington Post о «секретных переговорах» Трампа и Путина они планируют провести слушания. Об этом стало известно из заявления, которое было обнародовано на странице комитета.

Комментируя ситуацию, председатель комитета демократ Элиот Энгель заявил: «Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам постарается докопаться до истины. Мы будем проводить слушания о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками, и о том, как эти темные дела влияют на нашу национальную безопасность».

Подобные выпады демократов в сторону президента – не редкость. Еще во время избирательной кампании, а потом и после победы Трампа, они несколько раз обещали, что тщательно будут расследовать связи администрации президента с Кремлем. Их заявления активно поддерживала так называемая «дружественная пресса», которой «по душе» пришлась версия о том, что Трамп победил на выборах именно благодаря «сговору с Москвой».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Узнай, страна

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

Новости СМИ

Новости дня

15:28 Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:46 Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы
14:19 В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
14:01 Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково
13:38 Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество
13:02 Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:30 Сбербанк увеличил ставки по ипотеке Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Узнай, страна!

14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:59 Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок» Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»
12:06 В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак» В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»
11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter