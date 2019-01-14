«Тайна отношений Путина и Трампа». Зачем Трамп скрывает от Америки разговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп скрыл от своей администрации детали бесед с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Washington Post, ссылаясь на свои источники, из-за этого даже в файлах с грифом «совершено секретно» в США не было найдено ни одной подробной записи разговоров президентов за два года. При этом встречи за обозначенный период проходили в пяти местах. Однако сам Трамп отрицает подобные обвинения, заявляя, что ничего не скрывает от своей администрации.

«Неловкие утечки»

Одна из встреч, о которой пишет WP, состоялась в 2017 году в Гамбурге. В тот раз на переговорах был и тогда еще госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Издание утверждает, что после этой встречи Дональд Трамп забрал записи своего переводчика и стал требовать от него не обсуждать с администрацией то, о чем на ней говорилось.

Вместе с этим, как считают некоторые сторонники президента США, уровень его взаимопонимания с Путиным ухудшается от присутствия подчиненных. Поэтому не мудрено, как говорится в публикации, что стремление Трампа к секретности можно объяснить «неловкими утечками», которые произошли на первых порах его президентства.

Изымал ли Трамп записи переводчиков и после других встреч, непонятно. Но получить «достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки» они так и не смогли. Желание узнать подробности встречи было вполне логичным: глава США не позволил сотрудникам администрации быть на этих переговорах.

Washington Post напоминает и о личных беседах Путина и Трампа, которые проходили без присутствия советников. Например, в Гамбурге на банкете в 2017 году – тогда был только переводчик Владимира Путина.

Реакция Трампа

О том, что Трамп «так себя ведет», стало известно после того, как советник Белого дома и чиновник Госдепа сделали запрос о дополнительной информации об этих переговорах у самого переводчика. Комментируя действия президента Трампа, экс-чиновники США отмечают, что оно противоречит практикам, которых придерживались другие президенты США. В частности, речь идет о том, что они на всех встречах полагались на своих старших помощников как на свидетелей, и подробно записывали детали встречи, после чего делились ими.

Конечно, сам Трамп не смог остаться без комментариев относительно обвинений в его адрес. В беседе с Fox News он заявил, что хочет обнародовать детальные протоколы личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент США дал утвердительный ответ, отметив, что ему «все равно».

В довесок к этому Трамп отметил, что во время той самой встречи с Путиным в Гамбурге летом 2017 года получилась «отличная» беседа, во время которой они обсудили не только Израиль, но и «много других вещей». В заключение Трамп подчеркнул, что «ничего не скрывает» от своей администрации.

«Америка заслуживает правды»

Однако в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, похоже, объяснения Трампа не устраивают. Поэтому по материалам газеты The Washington Post о «секретных переговорах» Трампа и Путина они планируют провести слушания. Об этом стало известно из заявления, которое было обнародовано на странице комитета.

Комментируя ситуацию, председатель комитета демократ Элиот Энгель заявил: «Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам постарается докопаться до истины. Мы будем проводить слушания о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками, и о том, как эти темные дела влияют на нашу национальную безопасность».

Подобные выпады демократов в сторону президента – не редкость. Еще во время избирательной кампании, а потом и после победы Трампа, они несколько раз обещали, что тщательно будут расследовать связи администрации президента с Кремлем. Их заявления активно поддерживала так называемая «дружественная пресса», которой «по душе» пришлась версия о том, что Трамп победил на выборах именно благодаря «сговору с Москвой».