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Табак и похоронные принадлежности не нужны. Изменен список товаров первой необходимости при коронавирусе
30 Марта 2020 218 0 Экономика
Продажа табака, похоронных принадлежностей и стройматериалов не будет ограничена в «нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля, несмотря на то, что правительство внесло правку в список товаров первой необходимости и исключило их из документа. Составить такой перечень потребовалось по бюрократическим причинам: торговые точки, продающие что-либо из товаров первой необходимости, могут продолжать торговлю до 5 апреля.
Первая необходимость
- Товарами первой необходимости больше не считаются: похоронные принадлежности, табак, очки и линзы, компьютеры и электронные приборы, а также печатные СМИ. Все эти позиции были вычеркнуты из перечня товаров первой необходимости, который власти приняли 28 марта, чтобы разрешить их продажу на «нерабочей неделе».
- В обновленном списке также отсутствуют ранее в нем обозначенные автозапчасти, кабельная продукция, бытовые приборы, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы, оборудование электрическое и инструменты.
- Вместо них в «Рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости» появились: антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное и хозяйственное, санитарно-гигиеническая маска, паста зубная и щетка, стиральный порошок, гигиенические прокладки. Кроме этого под детскими товарами обозначили подгузники, пеленки, детский шампунь, крем от опрелостей, бутылочки и соски.
- Бензин и дизтопливо по-прежнему входят в перечень. Однако вместе с ними теперь значится и сжиженный природный газ. В новом списке также содержится 23 позиции, при этом 13 позиций коснулись изменения.
- Отмечается, что население товарами первой необходимости обеспечивают организации и индивидуальные предприниматели, среди которых производители, поставщики, дистрибьюторы, транспортно-логистические организации, пункты выдачи заказов и т.д. Продажа одного товара из списка разрешает работу магазина или торговой точки в период с 28 марта по 5 апреля.
- Одновременно с этим рестораны, кафе, образовательные учреждения и представители иных услуг должны прекратить деятельность в «нерабочую неделю» для борьбы с распространением коронавируса.
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