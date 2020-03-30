Табак и похоронные принадлежности не нужны. Изменен список товаров первой необходимости при коронавирусе 218 0 Экономика

Продажа табака, похоронных принадлежностей и стройматериалов не будет ограничена в «нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля, несмотря на то, что правительство внесло правку в список товаров первой необходимости и исключило их из документа. Составить такой перечень потребовалось по бюрократическим причинам: торговые точки, продающие что-либо из товаров первой необходимости, могут продолжать торговлю до 5 апреля.