SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

Три крупнейшие экономики мира могут создать единый аналог SWIFT. Официальных заявлений по этому поводу пока на прозвучало, но аналитики The Economist Times полагают, что эта тема обсуждалась кулуарах саммита БРИК, который прошел в Бразилии. Издание пишет, что российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) соединят с индийским и китайским финансовыми механизмами и таким образом зарубежные организации получат доступ к системе Банка России.

На уровне БРИКС

Как сообщают российские СМИ, в Госдуму РФ уже внесен законопроект, который в ближайшее время может предоставить доступ зарубежным компаниям к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Цель этих нововведений - обеспечить возможность напрямую проводить обмен сообщениями и расчеты российских компаний с иностранными контрагентами, оказавшихся под действием санкционного режима.

При этом, как проинформировал глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, сегодня существует интерес по подключению к СПФС со стороны представителей Китая, Ирана и Турции. Со всеми ними проходят переговоры. «Они хотя и планируют рассчитываться с Россией в национальных валютах, но не исключают, что расчет может производиться через российский аналог SWIFT»,— прокомментировал ситуацию Аксаков.

По информации Центробанка, на сегодняшний день в системе СПФС присутствует порядка четырехсот участников. Речь идет о федеральном казначействе, банках, а также их корпоративных клиентов. По словам представителей регулятора, внутри России система целиком решает вопросы, связанные с передачей финансовых сообщений. Однако, если говорить о трансграничных операциях, то их проведение можно только в случае, когда к соответствующим договоренностям пришло несколько стран. Как отмечают в ЦБ РФ, перспективы заключения таких соглашений сегодня проходят на уровне ЕАЭС и БРИКС.

Расчеты в нацвалютах

По данным The Economic Times, российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) может быть соединена с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS. У Индии пока нет внутренней системы обмена финансовыми данными, но она планирует связать платформу Центрального банка России со своим механизмом, который находится в стадии разработки. Новая система будет работать в качестве «шлюза» - сообщения о платежах перекодируют в соответствии с финансовой системой той или иной страны.

Кроме того, страны-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) изучают возможности прямой торговли в национальных валютах друг друга. Вчера на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития Президент России предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами этого объединения

«Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта — рубль — полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», — подчеркнул Владимир Путин

Российский лидер предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития в нацвалютах, чтобы повысить вес валют стран-участниц БРИКС в мировой экономике и избежать дополнительных рисков при взаимных расчетах.

Подсанкционные – присоединяйтесь?

Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ была запущена в конце 2014 года. Она понадобилась для того чтобы для снизить внешние риски и бесперебойно оказывать услуги по передаче финансовых сообщений по внутрироссийским операциям. Первая транзакция в сети СПФС была совершена в декабре 2017 года.

А сегодня эта система открыта к сотрудничеству с другими странами. Как отметил председатель совета директоров FinExpertiza Turkey Мехмет Йолджу, аналог SWIFT российского происхождения представляет собой революционную инновацию в цифровом мире. И для Турции пользование системой станет одним из толчков в развитии торговых отношений с Россией.

Сегодня, как пишет «Ъ», кроме российского СПФС возможно появление и независимой европейской системы обмена финансовыми сообщениями. Как ранее заявлял министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в ЕС существует необходимость создания независимого аналога SWIFT, который поможет защитить европейские компании от американских санкций. В Банке России считают целесообразным создание европейской альтернативы SWIFT, а также присоединение к ней Российской Федерации. При этом не исключается, что будет создана и параллельная система передачи информации о платежах – чтобы обойти, в частности, санкции в отношении Ирана.

Рассуждая на эту тему, научный сотрудник исследовательского центра энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов говорит о том, что на саму возможность присоединения к российской системе иностранных государств влияет ряд факторов и многое зависит от объемов будущего экономического сотрудничества.

Как считает директор центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, если говорить о Китае, то действия этой страны будет зависеть от того, как сложатся отношения с США. Чем хуже отношения у американцев и китайцев - тем больше шансов у российской системы и наоборот. «Если США проявят позитив в отношении Китая, то с учетом объема их товарооборота и товарооборота с Россией, Китай скорее всего продемонстрирует лояльность США и не станет подключаться к российскому проекту»,— говорит эксперт, отмечая, что Китаю вполне логично будет подключиться к европейскому аналогу SWIFT.