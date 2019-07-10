Связь с производством. Как российские власти готовы поддерживать молодых ученых?

На выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге Владимир Путин познакомился с образцами "умного дома" и других российских гаджетов и рассказал о том, что в ближайшее время в стране будет открыто пять научно-образовательных центров (НОЦ). На встрече со студентами УрФУ он поддержал инициативу конкурса управленцев в научной сфере и поручил «Росатому» изучить изобретение одного из студентов.

Эффект технологий

«В этом году мы договорились пять научно-образовательных центров создать», — заявил президент России во время встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета. По словам, этому не помешает даже тот факт, что нормативно-правовая база НОЦ еще не подготовлена окончательно.

Владимир Путин отметил, что центры нужны для стимулирования развития экономики российских регионов. «Наука, образование и промышленность объединяются именно для того, чтобы эффективнее внедрять то, ради чего мы работаем», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер вспомнил шутку о двух вечных российских проблемах и сказал, что другие проблемы появляются именно из-за того, что «не доехать, не пройти местами». «Это шутка, но тем не менее: дорога есть — сразу жизнь начинается, производство возникает, образование и так далее, когда нет — ничего нет», — добавил Путин.

По его словам, создание научно-образовательные центров необходимо для объединения промышленности и науки. Есть потребность в том, чтобы промышленность была в курсе разработок российских ученых, и не производила закупки зарубежных технологий.

Ученые лидеры

Близки президенту России и предложения представителей молодых ученых. Так, одна из уральских студенток предложила провести для управленцев в научной сфере конкурс аналогичный «Лидерам России». «Было бы интересно и стратегически верно, если бы подобный конкурс существовал в нашей научно-образовательной среде», – отметила Инна Насчетникова, которая в 2018 году стала одним из победителей Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия – страна возможностей».

Студентка отметила, что в научной сфере существует ряд особенностей, и поэтому управлять в таких организациях не может просто менеджер - надо понимать специфику, важно разбираться в области исследований и на очень достойном уровне.

Президенту России идея понравилась, отметив, что большое значение играют результаты, с которыми нужно будет определиться. «Вот в конкурсах «Лидеры России», как вы, наверное, уже заметили, мы стараемся людей, которые показывают хорошие результаты, продвигать соответствующим образом. И здесь тоже нужно будет выстроить эту работу», - отметил Путин. Добавив, что эту идею стоит попробовать реализовать.

Продвигая молодежь

В беседе со студентом Романом Яговитиным — медалистом олимпиады «Я — профессионал» глава государства пообещал попросить ГК «Росатом» изучить изобретение этого молодого ученого.

Студент со второго курса занимается научной работой на кафедре физической химии, и его работа связана с получением и изучением физико-химических свойств сложных оксидов. По словам Яговитина, оксидные соединения применяются в конструкции топливных элементов, которые могут снабжать энергией удаленные территории России и исследовательские экспедиции в Арктике.

Студент рассказал Президенту России о трудностях, связанных с внедрением университетских разработок в российскую промышленность, которая сегодня пользуется преимущественно зарубежными технологиями. Яговитин заявил, то российская наука готова предложить отечественные разработки, которые ничем не хуже зарубежных, а в большинстве случаев их превосходят, и попросил о поддержке для университетских групп, создании совместных проектов на стыке министерств науки, промышленности и торговли.