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Связь подорожает на 20%? Сколько россияне заплатят за «бесплатный» доступ к госуслугам

16 Марта 2020 195 0 Экономика
Связь подорожает на 20%? Сколько россияне заплатят за «бесплатный» доступ к госуслугам

Правительство должно предоставить операторам мобильной связи и интернета компенсацию за организацию бесплатного доступа абонентов к «социально значимым сайтам». Если власти этого не сделают, участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связям и IT пригрозили повысить тарифы на 20% в этом году.

Рабочий ультиматум

  • В рабочую группу комиссии РСПП по связи и IT входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2, «ЭР-Телеком», «Яндекс» и Mail.ru Group. Все эти компании консолидированно поставили правительству ультиматум: или власти компенсируют затраты на реализацию инициативы чиновников о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам, или стоимость мобильной связи в России вырастет на 20%. Об этом сообщает «Коммерсант».
  • Идея властей заключается в следующем: с 1 июня 2020 года по поручению президента Владимира Путина все операторы связи должны обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым сайтам» – сайтам госуслуг и всех органов власти. Изначально планировалось ввести бесплатный доступ к 1 марта, но идею президент озвучил 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию, поэтому правительство вовремя не согласовало необходимые моменты. Новый законопроект Минкомсвязи готовит к 26 марта.
  • Операторы через рабочую группы РСПП потребовали либо напрямую компенсировать им выпадающие доходы из бюджета, либо предоставить налоговые льготы. В общей сложности операторы оценили стоимость проекта властей в 150 млрд руб. ежегодно. Это связано с тем, что доступ к ресурсам из реестра «социально значимых» будет безлимитным и нетарифицируемым. Если власти откажутся от компенсаций, то другой путь операторов – повышение цен на стандартные тарифы до 20%

Власти против компенсаций

  • Со своей стороны в Минкомсвязи выступали против предоставления компенсаций за доступ к таким ресурсам. По словам министра Максута Шадаева, в перечень социально значимых могут войти сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также соцсеть «ВКонтакте», мессенджеры, онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения.
  • Согласно оценке министерства, для бесплатного доступа к социально значимым сервисам может уйти не больше 10% общего трафика операторов.
  • В разговоре с «Коммерсантом» представитель одной из компаний заявил, что Минкомсвязь хочет провести тесты, через которые будут изучаться показатели потребляемого трафика. Вместе с этим предложения РСПП Минкомсвязь планирует только после того, как они будут получены.

Участникам нужна поддержка

  • Представители МТС, «МегаФона» и «Яндекса» подтвердили, что принимали участие в разработке предложений рабочей группы. А вот в «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group комментировать ситуацию не стали.
  • При этом в «Ростелекоме» считают, что поддержка со стороны государства понадобиться, если в перечне окажутся коммерческие сервисы.
  • Если это произойдет, то затраты коснуться не только операторов, но и самих интернет-площадок. Так как это увеличит объем расходов на серверы и росту платежей операторов связи за трафик. Плюс ко всему, они будут вынуждены вложиться в реализацию проектов по созданию облегченных версий ресурсов и ограничение возможности бесплатного доступа к ресурсам, которые не войдут в реестр.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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