Связь подорожает на 20%? Сколько россияне заплатят за «бесплатный» доступ к госуслугам 195 0 Экономика

Правительство должно предоставить операторам мобильной связи и интернета компенсацию за организацию бесплатного доступа абонентов к «социально значимым сайтам». Если власти этого не сделают, участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связям и IT пригрозили повысить тарифы на 20% в этом году.