Связь по всей стране. В России и официально отменили роуминг внутри сотовых сетей

Кабмин внес изменения в правила оказания услуг телефонной связи, которые закрепляют отмены внутрисетевого роуминга в России. Во время совещания со своими заместителями премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что это стало окончательным решением вопроса на уровне подзаконного нормативного акта, и что соответствующее постановление уже подписано.-внутрисетевой роуминг отменяется с 1 июня.

Комфорта ради

Как заявил Дмитрий Медведев, на сегодняшний день сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Как пишет «Российская газета», на всей территории России закрепляются бесплатные входящие вызовы. Речь идет, в том числе, и о Крымском полуострове. «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь», – подчеркнул премьер-министр.

Уточняется, что документ закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи новый пункт, согласно которому в России «оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер».

При этом, как отметил вице-премьер Максим Акимов, в стране все еще существуют такие территории, на которых не работают крупные сотовые операторы общероссийского масштаба. Однако на их территории действуют так называемые местные сотовые сети. «Работают активно, предоставляют весь комплекс услуг. В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность и будет способствовать росту туристического потока», – отметил Акимов.

Что дальше?

По словам Акимова, теперь Россия будет делать все, чтобы отмена роуминга приобрела более глобальные масштабы. В частности, речь идет о Евразийском экономическом союзе, членами которого являются Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. По словам вице-премьера, этот процесс будет весьма продолжительным. Однако уже известно, что будет сделано в первую очередь: «Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства». К слову говоря, проект соответствующего документа Россия уже внесла и его рассмотрение началось на площадке Евразийской экономической комиссии.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Медведев заявил: «Надо выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга… как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект».

С чего все началось

На проблему огромных тарифов за роуминг ФАС (Федеральная антимонопольная служба) обратила свое внимание еще в 2010 году. В докладе службы говорилось о том, что операторами «большой тройки» (тогда это были «Билайн», «Мегафон» и МТС) были установлены и поддерживались «монопольные высокие цены на услуги связи в роуминге», речь шла и о национальном роуминге. В тот раз ведомство смогло добиться уменьшения цен только на услуги в международном роуминге.

Через два года, как напоминает ТАСС, представители Министерства связи и массовых коммуникаций внесли в Государственную думу поправки в закон «О связи», которые предусматривали отмену внутрисетевого и национального роуминга. Тогда этому законопроекту необходимы были крупные доработки, и в итоге дело не дошло даже до первого чтения.

Дело сдвинулось с мертвой точки 23 июня 2017 года. После отмены внутрисетевого роуминга в ЕС, глава ФАС Игорь Артемьев выступил с заявлением о том, что он будет добиваться отмены роуминга внутри Российской Федерации.

Через два года это наконец удалось сделать.