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Своя чужая боль. Как выжить когда близкий тяжко болен?

29 Ноября 2019 139 0 Бизнес и психология
Своя чужая боль. Как выжить когда близкий тяжко болен?

Тяжелая болезнь близкого человека – серьезное испытание для человеческой психики. Видя страдание и угасание того, кого любишь, сложно удержаться от чувства вины за то, что сам здоров. Сложно избавиться от желания разделить страшную ношу до самого конца. Но нужно это сделать и выжить. Ради себя и того, кого любишь.

Шаги к спасению

Когда долго и неизлечимо болеет близкий человек, доходит до того, что теряется граница между собой и другим, утрачивается ценность жизни, появляется ощущение собственного угасания и не остается никакой радости. Какая может быть радость в таких обстоятельствах? Это попросту неприлично, плохо, безнравственно…

Если в вашем доме есть неизлечимо больной человек, и вы часто ловите себя на подобном состоянии и мыслях – необходимо усвоить несколько очень важных истин и сделать  несколько важных шагов.

Прежде всего, нужно  осознать, что беда, случившаяся с вами – намного больше, чем вы. Она сродни пожару или удару цунами.

Можете ли вы остановить стену пламени, просто встав у нее на пути? Нет. Она поглотит вас целиком и пойдет дальше.

Так и здесь: позволив несчастью близкого полностью поглотить себя, вы лишь уничтожите собственную личность.

Как результат – депрессия, нервные срывы, бессильный гнев на ситуацию и на причину ее, то есть больного человека в доме, иссушающее чувство вины и горя, и так по кругу. Понятно, что это не пойдет на пользу близкому и никак не поможет ни ему, ни вам.

Шаг первый

Первое, что  необходимо сделать - всеми силами сохранять себя, находить время на собственные интересы.

Только так у вас есть шанс выстоять и помочь любимому человеку – установить четкие границы: «Вот это я, а вот это сфера, где я ухаживаю за больным. И я не принадлежу этой сфере полностью, даже если занимаюсь этим львиную долю времени».

Безусловно, сделать это будет нелегко, поскольку все мы воспитаны в идее самоотвержения, пренебрежения собственными интересами даже в менее  тяжелых ситуациях.

Однако необходим именно такой образ мысли, он – ваша спецодежда против огня.

При любом возможном случае организуйте себе выход из пространства болезни и старайтесь насытить эти выходы положительными впечатлениями.

Лучше всего подойдут встречи с важными для вас и эмоционально теплыми людьми. Заботьтесь о себе, занимайтесь делами, которые доставят вам телесное удовольствие и согреют душу. Так вы обеспечите себе острое ощущение, что, несмотря ни на что, ваша собственная жизнь продолжается. Это придаст вам сил и поможет справляться с неизбежной болью.

Шаг второй

Второе, что необходимо понять в такой ситуации: несчастье, которое пришло в ваш дом, не имеет причины. Вы можете задаваться вопросами о том, почему это случилось, в чем вы провинились, как вы могли всего этого избежать.

Помните – это ловушка разума, который пытается упорядочить хаос, чтобы было не так страшно. В итоге страха меньше не становится, зато на него накладывается чувство вины. Ведь если у происходящего есть причины, значит, мы могли их предотвратить, но не сделали этого!

Карусель вопросов и ложных ответов на них крутится и крутится в мозгу, вытягивая все силы и отравляя душу – в то время как нужно посмотреть правде в глаза и признать, что ситуация находится вне вашего контроля

Сорокаградусный мороз, который стоит по две-три недели, никому не понравится, как и месяцы без солнца – но разве мы спрашиваем, почему это случилось? Мы принимаем такие условия как данность, одеваемся потеплее и пьем витамины, заботясь о себе в неблагоприятных обстоятельствах.

Болезнь любимого человека, вероятность его близкой смерти ужасны – но они не зависят от вас.

Вы не можете это контролировать. В этом нет вашей вины. Единственное, что вы можете сделать – это позаботиться о себе, чтобы иметь возможность позаботиться о близком.

Шаг третий

Третье, что нужно обязательно понять тому, кто ухаживает за неизлечимо больным человеком - нельзя находиться в одиночестве.

К сожалению, это очень частая история, когда семья замыкается в своей беде, считая, что никому нет дела до ее страданий, а если и есть, то никто не в силах это понять.

На самом деле в вашем окружении достаточно людей, которые в состоянии поддержать не только сочувствием, но и любой деятельной помощью.

Подумайте об этом, и если изоляция зашла уже достаточно далеко – переберите в памяти своих друзей и родных, подумайте, что они могут сделать для вас, восстановите прежние контакты.

В ситуации взаимодействия со столь мощной силой, как серьезная болезнь или приближающаяся смерть близкого человека – одиночество просто противопоказано.

Пусть не в полной мере, пунктирно, но надо поддерживать связь с внешним миром.

Шаг четвертый

И четвертое важное правило: позвольте себе быть здоровым человеком рядом с больным.

Против вас восстанут ваши лучшие качества - сострадание, любовь, но вы должны быть тверды, потому что, отрицая свое телесное благополучие рядом с неизлечимо больным, вы разрушаете себя и шаг за шагом двигаетесь в сторону уничтожения своего тела.

«Ему плохо, и мне тоже должно быть» - такие мысли рано или поздно ведут к серьезным заболеваниям. Каждый раз, когда вы ловите себя на таких вещах, напоминайте себе о том, что это не ваша война.

Не ваше тело отвоевывает себе право жить, борясь за каждый вздох, ваша задача - помочь, обеспечить условия, «поднести патроны», но не брать на себя ответственность за исход битвы. Чем бы она ни закончилась – вы лишь на подхвате. И делаете все, что можете.

Есть и еще один очень существенный момент. Он состоит в том, что, уравновесив свое собственное психическое состояние, вы тем самым даете больному понять, что его страдание не ломает, не уничтожает вас.

Вернув себе ощущение радости жизни, вы позволяете близкому, который любит вас так же, как вы его - поймать ваше состояние. Так вы становитесь для него лекарством, которое может подействовать, если есть хотя бы небольшой шанс на выздоровление или улучшение качества жизни.

Вместо того, чтобы думать о себе как об обузе, человек высвобождает внутренние ресурсы на то, чтобы справиться с болезнью или восстановиться после травмы, а это реально меняет физиологические параметры, что многократно подтверждено исследованиями.

Поэтому всегда помните: сохранив в себе желание жить, вы пробуждаете его в близком.

Если у человека появляется желание жить, он при вашей поддержке сможет выкарабкаться, если есть хотя бы небольшой шанс. Или как минимум может значительно улучшиться его качество жизни.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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