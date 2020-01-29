Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?

Только треть жителей России понимают суть технологий искусственного интеллекта, но большинство к их распространению относятся позитивно или нейтрально. Таковы итоги исследования, проведенного ВЦИОМ и проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ).

Восстание машин

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 75% россиян слышали о технологии искусственного интеллекта, но только 29% смогли дать им четкое определение, а 38% — назвать сферы применения этих технологий. В основном это были мужчины (40%) и молодежь 18-24 лет (42%).

Почти половина (48%) опрошенных выказывает интерес и доверие к искусственному интеллекту, а почти треть (31%) — держит нейтралитет.

Еще 7% пока что просто удивляются тому «до чего дошел прогресс», а негативные эмоции по поводу распространения этих технологий выразили только 12% респондентов.

Исследователи выявили целый ряд причин, по которым россияне не приветствуют внедрение искусственного интеллекта.

Треть опрошенных(31%) опасаются технических сбоев. Так, 17% респондентов боятся проблем в работе техники, угроз безопасности личных данных (21%), а также взлома и хищения персональных данных (12%).

Еще 8% процентов опасаются, что машины выйдут из-под контроля - возможно, эти люди являются поклонниками киносаги «Терминатор». Есть и граждане, которые видят в процессе цифровизации в основном психологические проблемы, опасаясь, что внедрение искусственного интеллекта плохо повлияет на взаимодействие между людьми (16%), а также нарушит их личное пространство (9%).

И, наконец, 12 % опрошенных волнует отсутствие точных знаний о последствиях внедрения искусственного интеллекта.

Испытать на себе

При этом большинство россиян не боится, что роботы вытеснят людей на рынке труда. 68% не опасаются замещения человека технологиями ИИ в своей профессии. В основном это мужчины (75%) и молодежь 18-24 лет (79%).

Жители России понимают, что научно-технический прогресс не остановить и положительно оценивают применение искусственного интеллекта в науке (72%), промышленности (69%), на транспорте (66%).

Россияне готовы лично применять сервисы с использованием этих технологий при получении государственных услуг (68%), для решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), в сфере медицины (52 %), образования и профориентации (44%).

Задачи государства

87% опрошенных отметили, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта.

При этом 38% высказались за создание и финансирование программ профессионального образования, 36% - за программы переподготовки кадров, 35% - за внедрение искусственного интеллекта в системы государственного здравоохранения и образования.

Граждане считают необходимым предоставлять финансовую поддержку российским компаниям, занимающимся разработкой технологий искусственного интеллекта (35%) и усовершенствовать законы в данной сфере (34%).

Но вот как раз с госфинансированием и с господдержкой имеются серьезные проблемы.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Но в 2019 году именно по этому нацпроекту было самое низкое исполнение – менее 24 %.

Только в октябре 2019-го Минкомсвязью РФ было опубликовано семь «дорожных карт». На реализацию указанных в них мероприятий по поддержке цифровых технологий до конца 2024 года потребуется 282,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Общий же бюджет на развитие технологий национальной программы «Цифровая экономика» составляет 1,118 трлн рублей. То есть привлечь из внебюджетных источников нужно почти вчетверо больше средств, чем выделяется из бюджета.

Властям придется хорошо постараться, чтобы привлечь инвесторов в эту сферу.

На «Технологии виртуальной реальности» потребуется 66,295 млрд руб., в том числе 28,255 млрд — из федерального бюджета, на «Нейротехнологии и искусственный интеллект» — 391,7 млрд руб., в том числе 56,8 млрд рублей - из бюджета, на «Квантовые технологии» — 51,13 млрд руб., в том числе из бюджета — 41,099 млрд.

Новый федеральный проект «Развитие технологий в области искусственного интеллекта» национальной программы «Цифровая экономика» был утвержден в октябре прошлого года.

И чтобы ему «дать ума» потребуется вовсе не искусственный интеллект, а объединенные усилий власти и бизнеса.

Сегодня куратором национальной программы «Цифровая экономика» в новом кабинете министров назначен вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он будет координировать деятельность Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ).

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