Свои самолеты лучше и надежнее. Россияне поддержали развитие отечественного авиапрома

ВЦИОМ провел опрос, итоги которого показали, что большинство жителей России (83%) поддерживают необходимость развития производства отечественных самолетов, даже если речь идет о существенных финансовых затратах.

Независимость и безопасность

Большинство россиян выступают за развитие самолетостроения (83%), и только 12% считают, что самолеты стоит закупать у зарубежных производителей, то есть, не тратиться на развитие своего производства, сообщает РИА Новости.

Также, как показал опрос, 78% опрошенных поддерживают утверждение о том, что «в России умеют делать качественные самолеты». Другого мнения придерживается 14% опрошенных, и 8% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

33% опрошенных россиян считают, что России нужно заниматься развитием своего производства, поскольку свои самолеты лучше, надежнее и безопаснее. 32% считают, что поддерживать развитие этой отрасли нужно, так как она создает новые рабочие места, еще 17% убеждены, что это дает независимость, 12% - развивает экономику, и 9% поднимает отрасль.

Как проходил опрос

Еще около 6% ответили, что развитие российской отрасли производства самолетов в конечном итоге приведет к росту авторитета и престижа страны. Еще 4% считают, что стоимость российских самолетов будет меньше. Такое же число респондентов думают, что это будет развивать науку и технологии. Противоположной точки зрения придерживает 17% россиян – по их мнению Россия не нуждается в собственном производстве. Как поясняет РИА Новости, у участников опроса была возможность дать до трех вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 14 мая 2019 года. Его участниками стали 1600 жителей России в возрасте от 18 лет и старше. Форма общения – телефонный опрос «по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров».

Уточняется, что выборка строилась на основе полного списка телефонных номеров, которые действуют на территории России.