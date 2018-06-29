Свободный сенатор. Почему Франция больше не обвиняет Сулеймана Керимова в мошенничестве

Французское следствие решило отозвать все претензии, которые ранее были предъявлены к сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, обвиняемом в уклонении от уплаты налогов. Несколько месяцев бизнесмен, состояние которого оценивается в 6,3 млрд долларов, находился под домашним арестом. Также его подозревали в приобретении элитной недвижимости по заниженной цене. Однако сейчас у следствия нет никаких подозрений, поскольку доказать вину миллиардера не удалось. Тем не менее расследование дела продолжается, а сам Керимов находится уже в статусе свидетеля.

Ассистированный свидетель

О том, что Франция отозвала все претензии к Керимову, сообщал ряд СМИ, а также подтвердили собеседники РБК, которые знакомы с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Миллиардер был переведен в статус свидетеля по делу, в котором речь идет об отмывании денег, а также налоговом мошенничестве, которое якобы произошло во время покупки недвижимости элитного класса. Керимов освобожден от домашнего ареста, под которым он находился более 7 месяцев. Кроме этого, в ближайшие несколько дней ему вернут паспорт, а также залог в 40 млн евро.​

В разговоре с РБК эту информация подтвердил прокурор Экс-ан-Прованса Жан-Мишель Претр, который ведет это дело: «Господин Керимов больше не обвиняемый, он переведен в статус ассистированного свидетеля». Как поясняет издание, понятие «ассистированный свидетель» означает так называемый «промежуточный статус» между свидетелем и обвиняемым. Такой свидетель отличается тем, что его не могут поместить под домашний арест либо в камеру предварительного заключения. По словам прокурора, данное судебное решение будет проанализировано Генеральной прокуратурой Франции.

Обещал не бегать

Керимов был задержан 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Тогда сообщалось, что он занимался скупкой недвижимости на юге Франции через подставных лиц, причем, занижая ее стоимость. Тогда следствие сочло, что миллиардер смог сэкономить порядка 400 млн евро налогов – в процессе покупки пяти вилл, которые находятся на Лазурном Берегу. В деле упоминались чемоданы наличных, которые Керимов привозил во Францию. По информации следствия, речь шла примерно о 750 млн евро.

С ноября сенатор находился под подпиской о невыезде. Тем не менее суд разрешал ему несколько раз приезжать в Россию, где он посещал больного родственника. Кроме этого, в начале мая его госпитализировали в российской столице в связи с проблемами с сердцем. После этого миллиардер вернулся во Францию, поскольку с самого начала он дал обещание не бегать от французского правосудия.

28 июня 2018 года состоялось судебное заседание, на котором была решена судьба Керимова. Суд проходил в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Ранее РБК сообщал, что «заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым». И вот здесь возникает вполне логичный вопрос: кого теперь следствие подозревает в мошенничестве с покупкой французских вилл? Отвечая на этот вопрос, знакомый миллиардера заявил: «В первую очередь, продавцов недвижимости».

Если бы вина Керимова была доказана, то ему бы грозил реальный срок – до семи лет лишения свободы, а также штраф в 2 млн евро. Это наказание предусмотрено в статье 1741 Налогового кодекса Франции (уклонение от уплаты налогов в составе группы лиц). Еще одна статья об отмывании денег и другого имущества – 324-1 УК Франции, предусматривает срок заключения до пяти лет и штраф до 375 тыс. евро.

«Гавань» перестала быть безопасной?

Показательно, что во всей этой истории за дагестанского сенатора в Совете Федерации решила вступиться вся политическая элита. Никого бы не удивил тот факт, если бы такое «заступничество» сыграло против самого сенатора, с учетом напряженности отношений между Россией и Западом. Однако все повернулось иначе, и с миллиардера все обвинения были сняты. Комментируя случившееся, глава адвокатской компании «Трещев и партнеры», полпред Адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев не исключал, что все может пойти именно по такому сценарию.

«Сулейман Керимов продемонстрировал, что грамотная защита позволила снять все обвинения с него и его деловых партнеров, и это говорит лишь о том, что у французской Фемиды отсутствует хотя бы одно значимое доказательство, что факт имел место. Когда дело не доходит до суда и обвинения снимаются, это тоже достаточно экзотический случай, который бывает не каждый день», – отметил Трещев в разговоре с BFM.

После этой истории с виллами Керимова многие владельцы недвижимости во Франции задумались, а можно ли после всего этого «вздохнуть спокойно»? Беспокоиться, как считает эксперт по зарубежной недвижимости Игорь Баранов, стоит: «Гавань перестала быть безопасной. Обвинения сегодня сняты, а завтра они могут быть возобновлены или появятся новые. Прецедент появился, стало понятным, что это священная корова – частная собственность – вовсе не священная и даже не корова. Не только французские – лондонские дела это подтверждают. Я думаю, что если беспокойство у кого-то пропадет, это будет легкомысленный человек».