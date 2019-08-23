Свободные женщины Ху Хунфэя стали гостьями музея при Российской Академии Художеств

В залах научно-исследовательского музея при РАХ в Санкт-Петербурге завершилась выставка известного во всем мире скульптора, Ху Хунфэя. Выставка Chubby sun в России стала частью мирового турне этой серии народного художника Китая.

В рамках турне, которое продолжается с 2013 года, реализован 31 выставочный проект в во Франции, Италии, Австралии, Австрии, Германии, Великобритании, Сингапуре, Турции, США, Колумбии, Перу, Испании, Греции, а также в Китае. Выставки "Пухлое солнце" с удивительными скульптурами Ху Хунфэя посетили более 20 миллионов человек.

В России работы декана факультета скульптуры академии художеств Гуанчжоу, директора ассоциации художников провинции Гуандун, члена министерства культуры КНР Ху Хунфея тоже пользовались большим успехом у зрителей.

На выставке было представлено более 40 уникальных скульптур раскрепощенных полных женщин, которые радуются каждому мгновению своей жизни, не обращая внимания на требования современной моды.

Пухлая красавица мчится на велосипеде с распростертыми руками навстречу ветру и своей счастливой судьбе. Очаровательные толстушки исполняют танец маленьких лебедей, играют на различных музыкальных инструментах, занимаются спортом без оглядки на свои килограммы, которые современные стандарты красоты называют лишними. Они не прячут под одеждой «неидеальные» тела, которые не мешают этим женщинам находиться в окружении любящих мужчин, детей и домашних питомцев.

Ху Хунфэй создал яркие и запоминающиеся образы женщин, свободных от предрассудков, от навязанных масс-медиа условностей современного мира. Скульптор с большой симпатией относится к своим «нестандартным» моделям и зрители это прекрасно чувствуют. Веселые толстушки неизменно вызывали положительные эмоции, улыбки и самый живой отклик у зрителей, посетивших выставку в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Ху Хунфэй родился в 1963 году в городе Янцзян провинции Гуандун, изучал скульптуру в Академии изящных искусств в Гуанчжоу, а начала 1990-х годов выставляет свои работы в разных провинциях Китая и по всему миру. В 2008 году по решению Международного олимпийского комитета Ху Хунфэяй стал представителем Китая на олимпийской выставке, его работы представлены на объектах Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Ху Хунфэй делает скульптуру доступной для восприятия даже неискушенных в современном искусстве людей, выносит ее из музейных залов на улицы, в парки и зоны отдыха, чтобы его героини больше «общались» с людьми и заряжали их позитивом.