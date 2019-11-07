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Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян откладывают деньги на пенсию?

7 Ноября 2019 192 0 Исследования
Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян откладывают деньги на пенсию?

Около 75% жителей крупных городов России не откладывают деньги на будущую пенсию. Таковы результаты исследования, которое провел Райффайзенбанк в 14 городах. Участниками исследования стали россияне с доходами выше среднероссийского уровня. Те горожане, кто все-таки копит «на старость», предпочитают делать сбережения в виде депозитов и инвестиций в ценные бумаги. В среднем по России ситуация намного сложней.

Нечего  отложить

Большая часть жителей крупных российских городов не откладывают деньги на предстоящую пенсию. Как показал опрос Райффайзенбанка, таких граждан оказалось 75,5%. Причем, как отмечается, этот  показатель  не зависит от возраста будущих  пенсионеров.

Только 8,3% участников опроса заявили, что регулярно сберегают средства на предстоящий заслуженный отдых. Еще 16,3% откладывают на пенсию периодически, по мере появления у них «свободных денег». При этом около 40% респондентов сообщили, что  хотели бы формировать накопления на пенсию, однако  не имеют пока что такой финансовой возможности.

И в данном случае  речь идет о людях, которые зарабатывают выше среднего по стране,  имеют более высокий  уровень образования и финансовой грамотности. Как пишет РБК, именно эти факторы  обеспечили максимально положительные итоги исследования. Комментируя опрос Раффайзенбанка,, генеральный директор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев, заявил, что если сделать  срез  не только в крупных городах, а  в среднем по стране, то на пенсию откладывают не более 5% населения России.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин отметил, что  если ориентироваться на официальные статданные, то около половины населения России зарабатывает каждый месяц менее  34,3 тыс. руб., около 70 процентов зарабатывают ниже среднего по стране. Поэтому более чем оптимистичные  итоги исследования связаны со спецификой респондентов.

Надежда  на государство

Как показал опрос, около трети респондентов (34,5%) считают, что половину либо большую часть их доходов на пенсии составит  та самая страховая пенсия по старости, которая выплачивается государством. Вместе с этим 7% опрошенных отметили, что рассчитывают только на государственную пенсию.

Как отмечают эксперты, чем сладше участники опроса, тем меньше они связывают свои надежды с государством и с выплатами по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В частности, в возрастной категории 41–50 лет 40% сообщили, что половину или большую часть их доходов на заслуженном отдыхе будет составлять государственная пенсия. Среди участников категории 31–40 лет так думают всего 34%, а 20–30 лет — только 25%.

При этом, как оказалось, только 15,4% участников опроса сообщило, что полностью понимает, каким образом будет формироваться их пенсия по старости. Большинство респондентов (55,4%) говорят, что в целом  представляют, как происходит процесс формирования их страховой пенсии, однако многие вещи все равно остаются непонятными.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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