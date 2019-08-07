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Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

7 Августа 2019 273 0 Политика
Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Оказалось, что бывший глава Украины Петр Порошенко по всем уголовным делам, где обозначено его имя, проходит в качестве свидетеля, и не является подозреваемым. Информация об этом поступила от генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Однако при этом появились сообщения о том, что Порошенко стал фигурантом двух «экзотических преступлений», а уголовное дело на его соратников завели даже в Панаме.

Фигурант 14-ти уголовных дел

О статусе экс-главы Украины Порошенко генпрокурор Луценко рассказал в эфире украинской радиостанции «Новое время». «Могу сказать только одно: на этот момент Петр Порошенко является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — подчеркнул он.

Это заявление было сделано на фоне недавних сообщений о том, что украинским Государственным бюро расследований (ГБР) было возбуждено новое уголовное дело в отношении Порошенко. В этот раз – из-за отдыха пятого президента Украины на Мальдивах. Украинские правоохранительные органы предположили, что он улетел по поддельному удостоверению личности, но не уточнили как у Порошенко мог появиться фальшивый паспорт.

Кроме этого, как рассказал глава ГБР Роман Труба, Порошенко, а также некоторые люди из его окружения, являются фигурантами еще 14 уголовных расследований. Речь идет о целом ряде серьезных нарушений законов. В том числе превышении полномочий, злоупотреблении властью, государственной измене, а также отмывании денег и хищениях в армии Украины.

Расхитители казны

Что касается чиновников, которые занимали высокие должности в администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, то по мнению следователей они могли способствовать хищению весьма крупной суммы – около 5,8 миллиона долларов.

Как рассказал Юрий Луценко, следствие пристально рассматривает деятельность экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, его зама Алексея Филатова, а также бывшего руководителя Национального банка Украины Валерия Гонтарева. В этом случае имеется в виду сделка, которая была заключена между Аграрным фондом и одним из коммерческих банков. Соглашение обслуживала инвесткомпания, которая управляла активами Петра Порошенко.

Несколько документов по сделке подписывали Гонтарева и Филатова. В конечном итоге, как утверждает Луценко, примерно 150 миллионов гривен были фактически украдены. Однако в данный момент нужны дополнительные доказательства. И если следствию удастся их получить, то все материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Экзотическое преступление

Поддельный паспорт на Мальдивах – не единственное «экзотическое преступление» Петра Порошенко. Экс-глава Украины умудрился засветиться и в Панаме, где против него также было возбуждено уголовное дело: об отмывании доходов, которые были получены преступным путем. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале юриста Андрея Портнова, занимавшего во времена Януковича пост заместителя главы президентской администрации.

Юрист уверяет, что недавно он в письменной форме под присягой дал показания о том, что Петр Порошенко и его соратники прятали на Панаме «преступные доходы, активы и собственность». Также, как заявил Портнов, бывший президент не выплачивал в бюджет Украины положенные по закону налоги, и занимался отмыванием похищенных средств. В результате правоохранители Панамы, изучавшие соответствующий документ около месяца, приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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